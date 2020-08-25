Дмитрий Махонин представил министра физической культуры и спорта Пермского края

© Вечерние ведомости

Исполняющим обязанности министра физической культуры и спорта назначена Татьяна Чеснокова. Сегодня, 2 сентября, на заседании правительства ее представил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. К исполнению обязанностей Татьяна Чеснокова приступила 27 августа.«Большинство из вас знакомы с Татьяной Васильевной, знают ее как опытного профессионала. Перед краевым минспорта стоит ряд серьезных задач, в том числе по реализации национальных проектов, увеличению числа жителей, вовлеченных в занятия спортом, в создание спортивной инфраструктуры, развитие профессионального спорта», – отметил Дмитрий Махонин.Отметим, в Пермском крае ведется активная работа по привлечению населения к спорту и здоровому образу жизни. В этом году количество обустроенных спортивных площадок в регионе увеличится на 103 и составит 281, в дополнение к 22 межшкольным стадионам появятся еще семь. Помимо этого, будет построено 9 площадок для подготовки к сдаче норм комплекса ГТО. Согласно нацпроекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным, к 2024 году доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 55%.