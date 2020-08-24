Выдача стартовых пакетов участникам Пермского марафона пройдет накануне основных забегов

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Основным днем выдачи стартовых пакетов участникам Пермского марафона станет 5 сентября. 6 сентября стартовые пакеты смогут получить иногородние участники.Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, для получения стартового пакета при себе необходимо иметь документ, удостоверяющей личность, оригинал медицинской справки о допуске на дистанцию, документ, подтверждающий льготу, если такая была указана при регистрации.Выдача стартовых пакетов пройдет 5 сентября с 09:00 до 20:00 в фойе Пермского академического «Театра-Театра» (улица Ленина, 53). 6 сентября с 07:00 до 14:00 получить стартовый пакет там же смогут иногородние участники.В стартовый пакет для участников входит фирменная футболка, маска с символикой Пермского марафона, подарки от спонсоров, нагрудный номер и встроенный индивидуальный одноразовый электронный чип, он будет фиксировать результат, по окончании пройденной дистанции на телефон придет смс-сообщение с результатом. Также у спортсменов, зарегистрировавшихся на дистанции 21,1 км и 42 км, в наборе будет рюкзак, бутылка-шейкер и изотоник. У участников на 10 км и заезда на колясках 200 м – рюкзак и напульсник-кошелек, у любителей бега, зарегистрированных на 5 км и 3 км – блокнот с ручкой.В стартовый пакет для детей будет вложен сладкий подарок. Выдача стартовых пакетов для маленьких участников пройдет 5 сентября с 08:00 до 12:45 на площадке перед сценой «Молот».