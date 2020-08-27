Пермский край принял участие в совещании, посвященном реализации двух ключевых нацпроектов

18.04 Вторник, 1 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров в рамках рабочей поездки в Республику Татарстан принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития субъектов Федерации округа, которое провел заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. В совещании участвовали министр транспорта РФ Евгений Дитрих, первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, высшие должностные лица регионов ПФО, в том числе врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин.

На совещании обсудили реализацию национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также программы расселения аварийного фонда.

«Президент страны и председатель Правительства уделяют огромное внимание строительной отрасли, за что им огромное спасибо. Я уверен, что строительная отрасль должна становиться драйвером развития экономики. Могу сказать, что в целом субъекты ПФО работают хорошими темпами. По жилью показатели округа выше, чем общероссийские. В Приволжском федеральном округе одни из самых высоких показателей исполнения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: кассовое освоение – 55,6%, в то время как по России в целом 48,1%. Процент выполнения дорожных работ в округе составляет 71,4%, по России – 67,4%», – обратился к участникам совещания вице-премьер Марат Хуснуллин. Он поблагодарил полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова за инициативу проведения совещания и отметил хорошую подготовку выступающих от регионов, так как поддержка строительной отрасли – одна из приоритетных задач при реализации государственной политики как с точки зрения развития экономики, так и с позиции обеспечения социальной стабильности.

В свою очередь, Игорь Комаров отметил, что сегодня регионы ПФО преодолевают негативные последствия, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции. Восстанавливается строительная отрасль, которая является одним из драйверов экономики.

«Мы большое внимание уделяем на площадке округа мониторингу достижений целевых показателей и результатов проектов и финансового обеспечения. Видим, что есть определенные проблемы, быстро меняется экономическая ситуация. Большая работа проводится по дебюрократизации. На встрече с Правительством президент это отмечал. Поэтому понимание тех изменений, которые происходят, и тех задач, которые вы ставите, это, на мой взгляд, – один из ключевых вопросов развития регионов на данный момент. Я уверен, что сегодняшнее совещание станет важным шагом к достижению и реализации этой цели», – отметил полномочный представитель.

В регионах округа идет активная работа по реализации национальных проектов, связанных с большими объемами строительства, реконструкции и ремонта: «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги». «Необходимо нарастить набранный темп работы в строительной отрасли, чтобы люди смогли приобрести доступное и комфортное жилье, воспользоваться качественными дорогами и современной инфраструктурой», – подчеркнул Игорь Комаров.

Напомним, ранее во время рабочей встречи президент России Владимир Путин попросил врио губернатора Прикамья Дмитрия Махонина держать вопрос по расселению аварийного жилья на личном контроле. Для усиления темпов Пермский край выступил с просьбой к президенту России и правительству страны рассмотреть возможность опережающего финансирования мероприятий по расселению аварийки в Прикамье. Предполагаемая сумма федеральной поддержки составит 6 млрд руб. – она заложена для региона по нацпроекту «Жилье и городская среда» на 2022-2024 годы. Данная инициатива ранее получила поддержку полпреда в ПФО.

Расселение аварийного жилья в Пермском крае ведется в рамках двух проектов: национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, и региональной программы. В период 2019-2025 годов в Перми будет расселено 244,3 тыс. кв. метров, в благоустроенное жилье переедут 14,75 тыс. человек. В тот же период во всем Пермском крае будет ликвидирован аварийный жилищный фонд площадью 600 тыс. кв. метров, в комфортные квартиры переедут 37 тыс. человек.

В свою очередь нацпроект «БКАД» реализуется в Пермском крае с 2017 года (до 2019 года – федеральный приоритетный проект). За три года в регионе реализовано уже 216 объектов по нацпроекту, еще 55 будет приведено в порядок в этом году. 20 из них реализуют за счет экономии от проведения конкурсных процедур. Дороги обновятся в четырех муниципалитетах: Перми, Пермском районе, Добрянском и Краснокамском городских округах. Реализация нацпроекта в Пермском крае находится на личном контроле врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
© Вечерние ведомости
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