С начала года в Чернушинском городском округе в комфортное жилье по нацпроекту переехали 58 человек

17.55 Вторник, 1 сентября 2020
Пермский край: новости дня
В январе-августе в Чернушинском городском округе расселено 615 кв. м «аварийки», в благоустроенное жилье переехали 58 человек. Таким образом, план по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в части расселения в этой территории по этапу 2020 года выполнен на 86%. Этап длится два года – с 2020 по 2021-й. В этот период в городском округе планировалось расселить 815,8 кв. м аварийного жилья, в котором проживают 74 человека.

Чернушинский городской округ один из лидеров по темпам расселения в этом году. Кроме того, более чем на 70% план этапа выполнен в следующих территориях: Чусовской городской округ, Пермский муниципальный район, Октябрьский городской округ, Уинский муниципальный округ, Кунгур.

Отметим, во время рабочей встречи с врио губернатора региона Дмитрием Махониным президент страны Владимир Путин попросил держать вопрос по расселению аварийного жилья на личном контроле. Ранее на заседании правительства Пермского края Дмитрий Махонин отмечал высокие темпы расселения аварийного жилья в регионе. «В крае реализуется два проекта: национальный проект «Жилье и городская среда» и региональный проект. Они стартовали в 2019 году, и по их результатам за 6 лет необходимо ликвидировать в регионе примерно 600 тыс. кв. м аварийного жилья, тем самым улучшить жилищные условия 37,5 тыс. жителей Пермского края. Таким образом, краевые власти решат проблемы, связанные с существованием аварийного жилья, примерно на три четверти», – обозначил планы краевых властей Дмитрий Махонин.
© Вечерние ведомости
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