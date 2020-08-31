Благодаря нацпроекту предпринимателям Пермского края оплатят расходы на участие в выставках

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Центр «Мой бизнес» возьмёт на себя часть расходов предпринимателей, которые представят свою продукцию на федеральных и региональных выставках. Предприниматели смогут сэкономить на оплате оргвзносов, аренды выставочной площади и необходимого оборудования. Средства предоставит центр поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.«В прошлом году предприниматели могли воспользоваться такой возможностью только в рамках делегаций участников от региона. Сейчас у бизнеса появляется возможность самостоятельно выбрать события, которые пройдут в регионе или за его пределами с 1 октября и до конца 2020 года», - говорит руководитель центра «Мой бизнес» Дмитрий Порохин. Центр реализует программы помощи малому и среднему бизнесу при поддержке правительства Пермского края и врио губернатора региона Дмитрия Махонина.До 15 сентября можно заявиться на участие в выставочных проектах. Для этого нужно отправить письмо-заявку на бланке организации с кратким описанием деятельности компании, названием выставки, контактами организаторов, датой проведения и стоимостью участия.Подать заявку можно на почту: olushkina@pgf-perm.ru, gimranova@frp59.ru. При возникновении вопросов можно обратиться по телефону горячей линии центра 8 (800) 300-80-90.Так, в прошлом году центр «Мой бизнес» профинансировал участие представителям малого и среднего бизнеса на новогодней выставке подарков в «Пермской ярмарке». Тогда за счёт средств центра в событии смогли участвовать кожевенная мастерская «Пермский период», мастерская по изготовлению изделий из дерева «Сделано Бобрами», пошив экологических сумок «Грани ЭКО» и другие предприятия региона.