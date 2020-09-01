В День знаний Дмитрий Махонин вручил учащимся Пермского суворовского училища знаки отличия

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В День знаний врио губернатора Дмитрий Махонин посетил Пермское суворовское военное училище. В учреждении обучаются ребята с 5 по 11 класс со всей России. Это один из самых молодых центров военно-патриотического воспитания страны. Он был основан в 2015 году, минувшей весной в училище был первый выпуск.На торжественном построении, посвященном началу нового учебного года, присутствовали командование училища, преподаватели, воспитатели, учащиеся и гости.«Я уверен, что за годы учебы вы получите качественное образование, возмужаете, научитесь дисциплине, взаимовыручке, ответственности. Это очень важные качества, которые пригодятся не только на военной службе, но и в жизни», – сказал Дмитрий Махонин.Врио губернатора Прикамья отметил, что в этом году 80% выпускников Пермского суворовского училища решили связать свою жизнь с военной карьерой и поступили в академии и институты ракетных войск, вузы Минобороны и других силовых ведомств. «Образование здесь разностороннее. Вы можете стать специалистами оборонно-промышленного комплекса, пойти в военную науку, чтобы создавать самую современную военную технику», – подчеркнул Дмитрий Махонин, обращаясь к курсантам.В этом году в Пермское суворовское военное училище поступило 80 ребят. Многие из них уже успели проявить стойкость и мужество в непростой жизненной ситуации. К примеру, суворовец Костя Лунегов – мальчик, выживший в пермской тайге. В течение трех суток он один бродил в гайнинском лесу в поисках выхода. Подросток не растерялся и сумел самостоятельно выбраться из чащи. За проявленные смелость и упорство краевые власти рекомендовали Косте Лунегову поступить в суворовское училище, а после его согласия – помогли семье собрать и оформить необходимые документы. При этом серьезный конкурс в 4 человека на место юный прикамец выдержал сам.С началом учебы Костю Лунегова в День знаний поздравил Дмитрий Махонин. Врио губернатора Прикамья поинтересовался у новоиспеченного суворовца, нравится ли ему в училище.«Как настроение? Не будешь скучать по дому?» – спросил Дмитрий Махонин.«Настроение хорошее! Я очень рад, что буду учиться в Пермском суворовском училище. Надеюсь не подвести маму и папу. В планах – стать военным. Для этого надо быть прилежным суворовцем и слушаться командиров», – рассудил суворовец.Как отметил начальник Пермского суворовского военного училища Николай Братухин, по итогам прошлого учебного года восемь выпускников получили золотые медали, а два суворовца сдали на высшие баллы ЕГЭ по истории и химии. За успешную подготовку ребят к государственным экзаменам на торжественном построении грамотами были награждены восемь педагогов учреждения.Помимо этого, в ходе праздничной линейки 33 суворовца были награждены знаками отличия за успехи в учебе, отсутствие нарушений воинской дисциплины, высокие достижения в спорте и активное участие в культурно-массовых мероприятиях. Награды учащимся вручили врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин, министр территориальной безопасности Виктор Батмазов, начальник училища Николай Братухин и заместитель командующего РВСН по материально-техническому обеспечению Валерий Листопадный.За прошедшие пять лет в училище сложились хорошие творческие традиции. В минувшем учебном году команда из Пермского края приняла участие в КВН среди суворовских и президентских училищ страны и заняла 5 место. Мероприятие проходило в Центральном академическом театре Российской армии. Суворовец Иван Матвеев получил специальный приз из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу – личную генеральскую фуражку. Кроме того, ежегодно суворовцы принимают участие в Параде Победы.После завершения построения Николай Братухин показал Дмитрию Махонину учебные аудитории – кабинеты информатики, химии, физики. Врио губернатора Пермского края осмотрел спальные помещения и комнаты, в которых живут ребята.Отметим, для развития и укрепления физической формы суворовцев в ноябре в училище откроется новый спортивный комплекс. Финансирование объекта проводится за счет федерального бюджета.