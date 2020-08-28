Жители Прикамья смогут сами выбрать курсы по развитию предпринимательства

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В Перми состоялся круглый стол штаба общественной поддержки врио губернатора Пермского края. Инициатором проведения «Семейного совета» выступила региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО». На одной площадке в формате онлайн-конференции они собрали представителей краевых властей, экспертов и общественные организации, чтобы обсудить существующие механизмы, способствующие экономической самостоятельности современной семьи.Руководитель Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО» Ирина Ермакова отметила, что сегодня существует довольно много инструментов, с помощью которых можно помочь обычным семьям стать финансово более независимыми. «Это и государственная поддержка, и общественные инициативы. Задача круглого стола рассказать об этих инструментах, с одной стороны, а с другой – создать запрос от прикамских семей на новые учебные программы для развития предпринимательства», – рассказала она.По мнению организаторов, основная задача, которая стоит сегодня перед представителями власти и общественных организаций, – это рассказать о государственных программах, которые работают в регионе. Это и социальный контракт, и помощь начинающим предпринимателям, и самозанятость, и многое другое. И самое главное – наладить четкий механизм взаимодействия.Кроме этого, в Пермском крае сегодня действует около 40 мер социальной помощи и поддержки семей, начиная с выплат пособий и заканчивая жилищными программами. Каждая семья с детьми в определенный период времени является получателем тех или иных мер, все они адресные.Как отмечают участники круглого стола, сегодня экономическая самостоятельность семей не всегда зависит от мер поддержки и субсидий, льгот и пособий, которые предоставляются на уровне субъекта. Важно большое внимание уделять тем программам, которые действуют в Прикамье и направлены на поддержку предпринимательских начинаний у семей, живущих в регионе.Большинство бесплатных образовательных программ реализуется на площадке центра «Мой бизнес» в рамках государственной поддержки. В течение этого года общественные организации сформируют запрос на подобные программы, и уже в следующем году они будут включены в учебный план центра.Онлайн-конференция проходила под эгидой штаба общественной поддержки Дмитрия Махонина. Задача этой структуры сегодня – собирать обратную связь от людей, экспертов, специалистов для формирования рекомендаций и их применения в стратегическом развитии региона. Организатором создания такого штаба общественной поддержки стала инициативная группа, в которую входят общественники, руководители организаций и предприятий, профсоюзы, почетные граждане.Рекомендации, выработанные в ходе заседания штаба, будут переданы властям Пермского края для дальнейшей работы.