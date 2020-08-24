Дмитрий Махонин о запуске «Ласточки» до Краснокамска: «Будем и дальше развивать это направление»

15.00 Вторник, 1 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Сегодня, 1 сентября, на направлении Краснокамск – Пермь II начали курсировать современные электропоезда «Ласточка». Одними из первых пассажиров скоростного пригородного поезда со станции Краснокамск стали врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников. Всего рейс перевез 307 жителей Краснокамска в Пермь.

В первую неделю курсирования проезд в направлении Краснокамска будет бесплатным для всех пассажиров.

Жительница Краснокамска Нина Кузнецова поделилась, что сейчас добираться до Перми стало гораздо быстрее и комфортнее: «Раньше ездили на перекладных через Закамск. Когда сделали прямое сообщение, стало лучше, но автобусных рейсов не хватало. А теперь стало очень удобно. На поезде едешь быстро и комфортно, в вагоне светло, нет давки, как в автобусах, идет очень мягко. Теперь буду ездить в Пермь чаще».

Врио губернатора Прикамья назвал открытие железнодорожного сообщения между двумя городами историческим событием, которое позволит Краснокамску включиться в транспортную схему пермской агломерации. «Реализовали проект, о котором весной подумали и приняли решение. Быстро рассчитали и сделали – первая «Ласточка» прошла из Краснокамска в Пермь. Такого не было с постсоветских времен. Естественно, будем продолжать развивать пригородное железнодорожное сообщение: нам необходимо увеличить и скорость движения, и завершить обустройство путей. В следующем году вместе с РЖД планируем запустить сообщение из Закамска в Пермь. Правобережная часть Перми готова к пуску электрички. В проекте предусмотрены остановочные пункты: они планируются на комплексе пермского «политеха», Сердечно-сосудистого центра и ТЦ «Спешилов» – территории, на которых будут развиваться социальные объекты. Пермь – протяженный город, и «Ласточка» как нельзя кстати помогает нам сблизить города края», -- отметил значимость события Дмитрий Махонин.

По словам Ивана Колесникова, Свердловская железная дорога заинтересована в дальнейшем улучшении качества транспортного обслуживания пассажиров. «Самое главное для нас и для края – удобство пассажиров, применение современных востребованных технологий. У Перми большая транспортная схема. У города большая протяженность, он расположен на двух берегах, есть большие поселения-спутники. ЖД-транспорт как никакой другой может объединить людей простыми и эффективными решениями, - подчеркнул Иван Колесников и поделился планами по развитию пригородного ЖД-сообщения. - Будем повышать скорости на этом направлении, сокращать интервалы между поездами».

Напомним, открытие движения пригородных электропоездов между Пермью и Краснокамском стало первым этапом совместного проекта ОАО «РЖД» и Пермского края. Для этого на СвЖД поступили два поезда «Ласточка», отвечающие пожеланиям пассажиров в части комфорта, скорости и безопасности. На втором и третьем этапах (до конца 2022 года) предполагается строительство ТПУ Краснокамск, новых электрифицированных железнодорожных участков и трех остановочных пунктов (Никитино, Шоссейная, Заводская). В перспективе планируется также сокращение времени в пути скоростных электропоездов.

«Ласточки» по маршруту Пермь II – Краснокамск следуют в режиме экспресса, с остановкой на станции Оверята. Время в пути составляет 52 минуты. Из Краснокамска электропоезд отправляется в 06:38, 07:40, 15:00, 17:02, 18:34. Из Перми – в 12:30, 15:12, 17:23, 18:54, 20:05 (время местное). Время отправления и прибытия электричек на станцию Краснокамск состыковано с графиком движения городского общественного транспорта и учитывает пожелания пассажиров.

По маршруту ежедневно будут курсировать современные «Ласточки» (2 поезда по 5 вагонов каждый). Они оборудованы комфортными креслами самолетного типа, розетками для зарядки телефонов и гаджетов, биотуалетами и кондиционерами. Каждый поезд вмещает более 400 пассажиров.

Стоит отметить, что с 8 сентября стоимость поездки в одну сторону составит 70 руб. Если пассажиры едут из Краснокамска в Пермь, то билет можно будет приобрести как в электричке, так и в городском автобусе - его стоимость составит 90 рублей по модели «электропоезд + автобус».

В рамках подготовки к курсированию «Ласточек» СвЖД отремонтировала свыше 8 км пути, было проведено усиление контактной сети, оборудован железнодорожный переезд на перегоне Оверята – Краснокамск. На станции Краснокамск было установлено дополнительное освещение, построена пассажирская платформа с ограждением и теневым навесом, благоустроена прилегающая территория.
© Вечерние ведомости
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