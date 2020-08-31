«Онкопатруль» проверит здоровье работников Пермской научно-производственной приборостроительной компании
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Пермский край стал десятым регионом, в котором пройдет Всероссийская акция «Онкопатруль». С 1 по 3 сентября 2020 года десять специалистов «Национального медицинского исследовательского центра радиологии» Минздрава России совместно с Пермским краевым онкологическим диспансером проверят 200 сотрудников Пермской научно-производственной приборостроительной компании для раннего выявления онкологических заболеваний.
Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни и формирование онконастороженности у граждан Российской Федерации. Ее особенность в том, что врачи ведущего онкологического учреждения страны приезжают в регион для скрининга здоровья сотрудников крупнейших градообразующих предприятий. Под особым вниманием находятся работники вредных и опасных производств, а также люди с хроническими заболеваниями или жалобами на здоровье. В случае появления подозрений на злокачественное новообразование сотрудники направляются в краевой онкологический диспансер, а при необходимости для дальнейшего обследования в ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.
Пермский край стал десятым регионом, который принимает участие в акции. «Онкопатруль» проходит по инициативе ведущего онкологического центра страны ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России и Совета Федерации Федерального Собрания РФ при поддержке Министерства здравоохранения России, министерства здравоохранения и администрации Пермского края, Ассоциации онкологов России.
Традиционно «Онкопатруль» завершится торжественной информационно-просветительской акцией для жителей города Перми. Она пройдет 3 сентября в Пермском театре оперы и балета имени П.И. Чайковского при поддержке артистов и музыкантов, подготовивших для акции балетные сцены и оперные арии самых знаменитых произведений в мире. В торжественном вечере примут участие врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, директор МРНЦ им. А.Ф. Цыба Сергей Иванов, ведущие онкологи ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России и краевого онкологического диспансера.
Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни и формирование онконастороженности у граждан Российской Федерации. Ее особенность в том, что врачи ведущего онкологического учреждения страны приезжают в регион для скрининга здоровья сотрудников крупнейших градообразующих предприятий. Под особым вниманием находятся работники вредных и опасных производств, а также люди с хроническими заболеваниями или жалобами на здоровье. В случае появления подозрений на злокачественное новообразование сотрудники направляются в краевой онкологический диспансер, а при необходимости для дальнейшего обследования в ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.
Пермский край стал десятым регионом, который принимает участие в акции. «Онкопатруль» проходит по инициативе ведущего онкологического центра страны ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России и Совета Федерации Федерального Собрания РФ при поддержке Министерства здравоохранения России, министерства здравоохранения и администрации Пермского края, Ассоциации онкологов России.
Традиционно «Онкопатруль» завершится торжественной информационно-просветительской акцией для жителей города Перми. Она пройдет 3 сентября в Пермском театре оперы и балета имени П.И. Чайковского при поддержке артистов и музыкантов, подготовивших для акции балетные сцены и оперные арии самых знаменитых произведений в мире. В торжественном вечере примут участие врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, директор МРНЦ им. А.Ф. Цыба Сергей Иванов, ведущие онкологи ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России и краевого онкологического диспансера.
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