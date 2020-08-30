В Прикамье выявлено 57 случаев коронавируса
Пермский край: новости дня
На 1 сентября за сутки в Пермском крае, по официальным данным, подтверждено 57 случаев COVID-19, всего их стало 7923.
Выписаны из больниц 42 человека, всего выздоровели 5537 прикамцев.
В России за сутки зафиксировано 4729 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 1 000 048.
Выписаны из больниц 42 человека, всего выздоровели 5537 прикамцев.
В России за сутки зафиксировано 4729 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 1 000 048.
В России COVID-19 заразились свыше 990 тысяч человек
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