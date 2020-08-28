«Свеза» собирает детей в школу

18.20 Понедельник, 31 августа 2020
Пермский край: новости дня
Петербургская компания «Свеза» накануне начала учебного года передала российским школьникам более 100 компьютеров для доступного обучения. В ряде регионов была оказана помощь в подготовке к школе детям из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Подарки к 1 сентября получили и все дети сотрудников, которые идут в первый класс.
Самая большая партия компьютеров была отправлена в семьи Костромы и ближайших районов области: 78 компьютеров дадут возможность детям комфортно и доступно проходить обучение, в том числе в дистанционном формате. Технику передал семьям костромской комбинат «Свезы».
«В период пандемии мы сами были вынуждены перевести большую часть своих сотрудников на удаленную работу. Так что мы понимаем, насколько важно иметь хороший компьютер для нормальной работы и обучения. Мы рады, что ученики смогут получить столь необходимое оборудование», - отмечает Валентина Лихачева, директор по корпоративным коммуникациям компании «Свеза».
Кроме того, компьютеры получат дети из многодетных семей Великого Устюга, а в поселке Уральский Пермского края будет оборудован компьютерный класс младшей школы.
Помимо стационарных ПК, компания оснащает региональные школы ноутбуками. Так, комбинат «Свезы» в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области подарил двум местным школам 8 ноутбуков. Техника предназначена для использования педагогами в обучении детей младших классов. Сочетание традиционных методов обучения и современных информационных технологий поможет оживить учебный процесс и сделать его интересным и эффективным. Один ноутбук получит детский сад в посёлке Понтонный (г. Санкт-Петербург).
Во всех регионах присутствия компании сертификаты на покупки в детских магазинах или канцелярские наборы к 1 сентября ждут детей сотрудников, которые идут в первый класс. В 2020 году это около 200 детей.
«Свеза» традиционно помогает собирать в школу детей из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Так, комбинат «Свеза» в Новаторе (Вологодская область) подарит канцелярские принадлежности, экопазлы, кружки, книги и сладости. Сотрудники комбината в Мантурове (Костромская обл.) поддержали традиционную акцию «Идем в школу» и приняли участие в сборе вещей, канцтоваров, одежды для нуждающихся детей. Акцию «Добро в школьном портфеле» провели и сотрудники комбината «Свеза» в Уральском. А в Колпинском районе Санкт-Петербурга компания передала подарочные наборы к началу учебного года детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
© Вечерние ведомости
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