В Прикамье продлены сроки предоставления льготных займов для малого бизнеса

18.14 Понедельник, 31 августа 2020
Пермский край: новости дня
Подать заявку теперь можно до конца сентября. Свыше 330 предприятий региона уже обратились за такой мерой поддержки.

Микрофинансовая организация Пермского края продлила срок подачи заявок на получение льготных займов – «Антикризисный» и «Зарплатный».

Два новых вида льготного кредитования появились в Прикамье по распоряжению врио губернатора региона Дмитрия Махонина для поддержки малого и среднего бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции. Займы доступны всем субъектам МСП без ограничений по ОКВЭДам, за исключением осуществляющих производство, реализацию подакцизных товаров.

Заём «Антикризисный» до 3 млн рублей под 3% годовых – выдаётся на срок до 36 месяцев (в режиме повышенной готовности/режиме чрезвычайной ситуации - 24 месяца). Заём «Зарплатный» до 1 млн рублей под 1,5% годовых – предназначен для выплаты заработной платы сотрудникам и предоставляется на срок до 12 месяцев.

«С начала пандемии мы уже перечислили предпринимателям свыше 163 миллионов рублей на поддержку и развитие бизнеса. До конца сентября планируем выделить малому и среднему ещё бизнесу до 100 млн рублей», – говорит директор Микрофинансовой организации Пермского края Екатерина Тукмачева. За пять месяцев 338 предприятий подали заявки на получение льготных займов.

В рамках нацпроекта по расширению доступа к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию займы были одобрены медицинским центрам «Мировоззрение», «Вознесенский», «Парма Лаб», ювелирным компаниям «Мидас-Пермь» и «Урал Голд», Пермскому насосному заводу, заводу винтовых свай «Гефест» и другим предприятиям региона.

Ранее по инициативе врио губернатора в Пермском крае были введены три антикризисных пакета мер для помощи малому и среднему бизнесу. При этом Пермский край занял шестое место рейтинга регионов по охвату мерами поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
© Вечерние ведомости
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