В Прикамье продлены сроки предоставления льготных займов для малого бизнеса

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Подать заявку теперь можно до конца сентября. Свыше 330 предприятий региона уже обратились за такой мерой поддержки.Микрофинансовая организация Пермского края продлила срок подачи заявок на получение льготных займов – «Антикризисный» и «Зарплатный».Два новых вида льготного кредитования появились в Прикамье по распоряжению врио губернатора региона Дмитрия Махонина для поддержки малого и среднего бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции. Займы доступны всем субъектам МСП без ограничений по ОКВЭДам, за исключением осуществляющих производство, реализацию подакцизных товаров.Заём «Антикризисный» до 3 млн рублей под 3% годовых – выдаётся на срок до 36 месяцев (в режиме повышенной готовности/режиме чрезвычайной ситуации - 24 месяца). Заём «Зарплатный» до 1 млн рублей под 1,5% годовых – предназначен для выплаты заработной платы сотрудникам и предоставляется на срок до 12 месяцев.«С начала пандемии мы уже перечислили предпринимателям свыше 163 миллионов рублей на поддержку и развитие бизнеса. До конца сентября планируем выделить малому и среднему ещё бизнесу до 100 млн рублей», – говорит директор Микрофинансовой организации Пермского края Екатерина Тукмачева. За пять месяцев 338 предприятий подали заявки на получение льготных займов.В рамках нацпроекта по расширению доступа к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию займы были одобрены медицинским центрам «Мировоззрение», «Вознесенский», «Парма Лаб», ювелирным компаниям «Мидас-Пермь» и «Урал Голд», Пермскому насосному заводу, заводу винтовых свай «Гефест» и другим предприятиям региона.Ранее по инициативе врио губернатора в Пермском крае были введены три антикризисных пакета мер для помощи малому и среднему бизнесу. При этом Пермский край занял шестое место рейтинга регионов по охвату мерами поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса.