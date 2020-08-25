В пермских парках пройдут праздничные программы, посвященные Дню знаний

© Вечерние ведомости

1 сентября с 15:00 до 17:00 мероприятия состоятся в парке им. Чехова (улица Репина, 20), парке «Счастье есть» (улица Маршала Рыбалко, 106) и в саду им. Миндовского (улица Мира, 9).Муниципальное учреждение «ПермьПарк» приглашает школьников вместе отметить День знаний. 1 сентября ребят ожидает театрализованное представление «Академия рюкзака» при участии артистов оригинального жанра, розыгрыш призов.Кроме того, будут работать тематические интерактивные площадки.