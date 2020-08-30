За последние сутки коронавирус выявлен у жителей 12 территорий Прикамья

© Вечерние ведомости

По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 55 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 12 территориях региона.Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (28). Еще 9 случаев зафиксировано в Березниках, 4 – в Уинском, по три инфицированных выявлено в Горнозаводске и Октябрьском. Два заразившихся вирусом обнаружены в Лысьве, еще по одному – в Гремячинске, Гайнах, Добрянке, ЗАТО Звездном и Куединском муниципальных округах.Всего в Пермском крае выявлено 7866 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.