Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос финансирования строительства нового здания пермской галереи

16.08 Понедельник, 31 августа 2020
Пермский край: новости дня
В пятницу, 28 августа, в рамках рабочей поездки в Пермский край вице-премьер Правительства РФ по вопросам цифровой экономики, инноваций, культуры и туризма Дмитрий Чернышенко посетил Пермскую художественную галерею. В сопровождении врио губернатора Прикамья Дмитрия Махонина он познакомился с уникальной экспозицией деревянной скульптуры.

Для посетителей галереи сегодня доступна всего лишь шестая часть богатой коллекции известных во всем мире пермских богов, сделанных из дерева. Зал, в котором экспонируются скульптуры, вмещает 80 музейных предметов, остальные 400 находятся в закрытых фондах.

«В качестве хранилища уникальных экспонатов, которые представляют мировую ценность, сейчас используется кафедральный собор. Необходимо в ближайшее время решить вопрос с новым зданием галереи. Попытаюсь добиться, чтобы оно было построено к 2023 году (год 300-летия Перми – ред.). Прежде всего, для того, чтобы люди могли увидеть шедевры, которые хранятся в фондах, и, конечно, чтобы можно было использовать храм по назначению», – отметил Дмитрий Чернышенко.

С момента открытия Пермской художественной галереи в 1922 году в здании Спасо-Преображенского собора объемы коллекции увеличились более чем в 36 раз, а выставочные площади остались прежними – сейчас есть возможность показать всего лишь 1,5% коллекции.

Новое здание галереи будет размещено на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина». Перед посещением галереи Дмитрий Чернышенко осмотрел место размещения ее будущего здания. Его площадь составит 21,6 тыс. кв. метров, что в семь раз превысит имеющуюся сегодня. Новая постоянная экспозиция покажет коллекции и отдельные произведения, которые никогда не выставлялись ранее, а также представит искусство Пермского края и Урала в контексте искусства всей страны. Отдельными комплексами станут новый образовательный центр, библиотека музея и научный архив.

«Конкурс на строительство галереи будет объявлен в ближайшие дни. Будем рассчитывать на федеральную поддержку при реализации проекта. Построить новое здание – еще не самая трудная задача. Подготовить к переезду всю коллекцию, которая насчитывает 54 тыс. экспонатов, – тоже трудоемкий процесс. Но если будет поставлена задача успеть всё до 2023 года, то будем ее выполнять», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Врио губернатора Пермского края также обозначил, что новое здание художественной галереи – одна из приоритетных задач проекта «Пермь-300», реализуемого к юбилею столицы Прикамья. Напомним, во время встречи с Дмитрием Махониным президент России Владимир Путин отметил, что проект строительства нового здания галереи будет тщательно проработан с Правительством РФ на предмет финансирования.
© Вечерние ведомости
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