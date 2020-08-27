К началу учебного года в Перми открыт для движения правый поворот с Революции на Куйбышева

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Автомобилистам вновь доступен правый поворот с улицы Революции от ЦКР на улицу Куйбышева. Переустройство трамвайных путей еще продолжается. Завершить работы на перекрестке и открыть его полностью планируется в середине октября.Реконструкция улицы Революции – одна из масштабных строек, которую ведет администрация Перми. Финансирование работ обеспечивается за счет средств краевого дорожного фонда (75%) и бюджета города Перми (25%). Стартовала она в конце 2018 года и реализуется в несколько этапов.С 11 июля начался ремонт на перекрестке улиц Революции и Куйбышева. Для выполнения работ потребовалось полностью закрыть этот перекресток для движения. На сегодняшний день подрядная организация уже завершила переустройство подземных коммуникаций, продолжаются работы по устройству трамвайных путей – бетонное основание уже выполнено, сейчас ведется укладка трамвайных узлов. Продолжается устройство дорожной одежды, сетей наружного освещения, тротуаров, установка бортового камня.Поскольку в начале учебного года трафик значительно вырастет, по поручению главы города Дмитрия Самойлова для автомобилистов был открыт правый поворот с улицы Революции от ЦКР на улицу Куйбышева. При этом участок улицы Революции до ЦКР остается двусторонним, в первую очередь для того, чтобы с автовокзала могли выезжать междугородние автобусы.Полностью открыть движение на перекрестке улиц Революции и Куйбышева планируется в октябре, а завершить работы на всем реконструируемом участке - до конца этого года.Напомним, в рамках реконструкции улицы Революции от ЦКР до улицы Сибирской будет устроено четырехполосное движение по 2 полосы в каждую сторону, обустроены трамвайные пути. Обустройство новых трамвайных путей позволит соединить существующие пути. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи. Также будут вынесены и переустроены сети, которые есть в границах существующей проезжей части, организовано пространство для пешеходов и зоны для парковки транспортных средств. Будут обустроены остановки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской пустить автобусы. Появится новое освещение и будет проведено озеленение территории.