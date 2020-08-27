За неделю пермские врачи вылечили от коронавируса более 270 жителей региона

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За предыдущую неделю из медучреждений Прикамья выписано 273 пациента, проходивших лечение от коронавируса.На сегодня, 31 августа, выписано еще 17 пациентов, проходивших лечение от коронавируса.Общее число оправившихся от COVID-19 составило 5495.Под наблюдением специалистов остаются 2048 жителей Пермского края. На 31 августа общее число выявленных заболевших составляет 7866 человек.