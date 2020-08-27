За неделю пермские врачи вылечили от коронавируса более 270 жителей региона
Пермский край: новости дня
За предыдущую неделю из медучреждений Прикамья выписано 273 пациента, проходивших лечение от коронавируса.
На сегодня, 31 августа, выписано еще 17 пациентов, проходивших лечение от коронавируса.
Общее число оправившихся от COVID-19 составило 5495.
Под наблюдением специалистов остаются 2048 жителей Пермского края. На 31 августа общее число выявленных заболевших составляет 7866 человек.
На сегодня, 31 августа, выписано еще 17 пациентов, проходивших лечение от коронавируса.
Общее число оправившихся от COVID-19 составило 5495.
Под наблюдением специалистов остаются 2048 жителей Пермского края. На 31 августа общее число выявленных заболевших составляет 7866 человек.
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