Власти Прикамья закупят два современных ультразвуковых скальпеля для проведения сложных операций

12.52 Понедельник, 31 августа 2020
Пермский край: новости дня
Благодаря нацпроекту новое оборудование появится в Чайковском и Березниках.

Краевое министерство закупок объявило аукцион на поставку двух ультразвуковых гармонических скальпелей. Начальная цена контракта составляет 2,9 млн руб. Финансирование предусмотрено в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Новое оборудование поступит в крупные лечебные учреждения региона – краевую больницу им. Вагнера (Березники) и Чайковскую центральную городскую больницу в течение 90 дней с даты заключения договора. Итоги аукциона будут подведены 8 сентября.

«Ультразвуковой скальпель – это современный вид энергии, широко применяемой в хирургии ведущими клиниками во всем мире. Аппарат позволяет проводить технически сложные операции при онкологических заболеваниях желудочно-кишечного тракта с меньшей травматизацией тканей и органов, обеспечивает удобство в работе хирурга и ускоряет выздоровление пациента. С точки зрения механизма работы, скальпель «заваривает» ткань, в то время как другие энергии ее прожигают. Возможность коагуляции крупных сосудов избавляет хирургов от их перевязки и необходимости оставлять в организме пациента множество ниток, что уменьшает вероятность послеоперационных осложнений воспалительного характера», – рассказывает Александр Кожевников, главный врач Чайковской больницы.
© Вечерние ведомости
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