Работа нового пермского фонтана в режиме праздничных представлений начнется раньше

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Сегодня, 28 августа, в Перми протестировали праздничную программу фонтана на эспланаде. Принято решение организовать показы раньше запланированной даты, уже сегодня.Напомним, в течение сентября фонтан в 68-м квартале эспланады будет показывать праздничную программу. Будут представлены композиции, посвященные городу Перми и 75-летию Победы.Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, в этом году группа пермских авторов сочинила новые песни о городе. На основе музыкального альбома впоследствии был снят видеофильм и разработана программа для светомузыкального фонтана в 68-м квартале.Праздничной программой, посвященной городу Перми, новый фонтан будет радовать пермяков не с 1 сентября, как сообщалось ранее, а с 28 августа по 30 сентября. Новые представления будут чередоваться с прежними и идти с 18:00 до 22:00, 2 раза в час.Решение о переносе даты на более раннее число связано с высокой степенью готовности и предстоящими теплыми выходными.3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, новый фонтан представит программу, посвященную 75-летию Победы. Начнется программа с минуты молчания в честь всех, кто погиб в годы войны. В программу включены любимые песни военных лет. Современную аранжировку к программе написали пермские авторы, среди которых Михаил Мазунин и Олег Фролов. Представления будут идти каждый час: в 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.Что касается Театрального фонтана, то там в сентябре будет представлена действующая программа. Представления будут проходить с 18:00 до 22:00, 2 раза в час.С 10:00 до 18:00 фонтаны будут работать в статическом режиме.Обращаем внимание, что 5 и 6 сентября, а также 12 и 13 сентября фонтаны на городской эспланаде работать не будут в связи с проведением мероприятий.