Первая партия доз вакцины от гриппа начала поступать в медицинские учреждения Прикамья

17.28 Пятница, 28 августа 2020
Пермский край: новости дня
В Пермский край поступила первая партия вакцины от гриппа. Более 349 тысяч доз уже распределяются по медорганизациям. В регионе стартует прививочная компания.

В этом году в Прикамье планируется поставить прививки от гриппа 60% жителей края. Иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей региона, не менее 20 тысяч пермяков из групп риска – прививками против пневмококковой инфекции за счет регионального бюджета и не менее 95% детей первых лет жизни за счет средств федерального бюджета.

Ранее поручение руководителям территорий включиться в работу по подготовке к прививочной кампании и обеспечить возможность проведения вакцинации в крупных торговых центрах дал врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин. В рамках предыдущего заседания правительства он подчеркнул, что места вакцинации должны быть доступными и удобными для жителей. Это позволит сократить скопление людей в медучреждениях.

«В первую очередь мы призываем привиться лиц из групп риска, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы, а также работников образовательных, медицинских, социальных учреждений, призывников, пожилых людей, беременных и детей. Конечно, мы учитываем эпидемическую обстановку в Пермском крае, поэтому для посещения прививочного кабинета необходимо заранее записаться, на входе в поликлинику нужно будет пройти входной фильтр, нужно быть в маске и перчатках. Для удобства и большего охвата населения иммунизацией мы увеличим в лечебных учреждениях количество прививочных бригад, при необходимости они смогут работать на здравпунктах крупных предприятий и в торговых центрах», – рассказала Оксана Мелехова.

Отметим, вакцинации против пневмококковой инфекции подлежат дети первых лет жизни, призывники, лица, проживающие в домах социального обслуживания, а также жители региона, имеющие хроническую патологию сердечно-сосудистой или дыхательной системы. В 2019 году от пневмококковой инфекции был привит 2821 человек.

Кроме того, медики напоминают о важности профилактических мероприятий в сезон роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Необходимо придерживаться здорового образа жизни: соблюдать режим сна и отдыха, сбалансированно питаться, заниматься физкультурой. Регулярно мыть руки и обрабатывать дезинфицирующим средством, а также максимально избегать мест с большим скоплением людей и контактов с людьми с признаками ОРВИ.
© Вечерние ведомости
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