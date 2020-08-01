Более 15 тысяч пермяков примут участие в благотворительной акции «Цветы жизни»
Пермский край: новости дня
Пермский край третий год подряд участвует в благотворительной акции «Цветы жизни». Школьники, родителя и учителя могут помочь тяжелобольным детям, отказавшись от большого количества букетов 1 сентября. В акции уже зарегистрировалось более 15 тысяч пермяков. Участники подарят общий букет от класса, а сэкономленные деньги пожертвуют на чудеса для нуждающихся ребят.
Отметим, участие в акции добровольное, регистрация участников акции «Цветы жизни» продолжится до 31 августа на сайте «Дедморозим».
«В акции «Цветы жизни» я участвую как родитель двоих школьников, - рассказывает мама и учитель детской школы искусств №13 Дарья Руднева. - Каждый год у себя в социальных сетях я призываю своих учеников и родителей присоединиться к акции. Мне кажется это важным, это моё личное убеждение. Не знаю, сколько семей решаются в итоге поучаствовать, но надеюсь, что мои призывы не пропадают даром. С семьёй будем участвовать в акции обязательно».
В благодарность за важный поступок организаторы акции готовят памятные значки, дипломы, открытки и электронные сертификаты для каждого участника. По итогам акции всем участникам будет выслан отчёт. Так каждый, кто подарил жизнь вместо цветов, узнает, какие чудеса для тяжелобольных детей произошли благодаря ему. В прошлом году участники «Цветов жизни» собрали более 4,3 млн рублей, благодаря которым оказана срочная помощь 72 подопечным «Дедморозим» в течение учебного года 2019-2020.
«Для многих участие в акции «Цветы жизни» — это повод поговорить с детьми о важном. Что такое милосердие? Какой бывает благотворительность в России? Почему важно помогать и можно ли не помогать? Чтобы взрослым и детям было проще начать важный разговор, координаторы фонда «Дедморозим» подготовили видео «Как помогать, если ты школьник» и пришлют его всем зарегистрированным участникам по электронной почте», - добавляет координатор акции «Цветы жизни» Арина Плюснина.
В 2019 году к акции присоединилось почти 29 тысяч участников, в 2018 году приняли участие 17,9 тысячи школьников из 159 школ по всему Пермскому краю.
Отметим, участие в акции добровольное, регистрация участников акции «Цветы жизни» продолжится до 31 августа на сайте «Дедморозим».
«В акции «Цветы жизни» я участвую как родитель двоих школьников, - рассказывает мама и учитель детской школы искусств №13 Дарья Руднева. - Каждый год у себя в социальных сетях я призываю своих учеников и родителей присоединиться к акции. Мне кажется это важным, это моё личное убеждение. Не знаю, сколько семей решаются в итоге поучаствовать, но надеюсь, что мои призывы не пропадают даром. С семьёй будем участвовать в акции обязательно».
В благодарность за важный поступок организаторы акции готовят памятные значки, дипломы, открытки и электронные сертификаты для каждого участника. По итогам акции всем участникам будет выслан отчёт. Так каждый, кто подарил жизнь вместо цветов, узнает, какие чудеса для тяжелобольных детей произошли благодаря ему. В прошлом году участники «Цветов жизни» собрали более 4,3 млн рублей, благодаря которым оказана срочная помощь 72 подопечным «Дедморозим» в течение учебного года 2019-2020.
«Для многих участие в акции «Цветы жизни» — это повод поговорить с детьми о важном. Что такое милосердие? Какой бывает благотворительность в России? Почему важно помогать и можно ли не помогать? Чтобы взрослым и детям было проще начать важный разговор, координаторы фонда «Дедморозим» подготовили видео «Как помогать, если ты школьник» и пришлют его всем зарегистрированным участникам по электронной почте», - добавляет координатор акции «Цветы жизни» Арина Плюснина.
В 2019 году к акции присоединилось почти 29 тысяч участников, в 2018 году приняли участие 17,9 тысячи школьников из 159 школ по всему Пермскому краю.