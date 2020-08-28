В Перми продлены сроки закрытия движения по улице Краснополянской

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Сейчас подрядчик в рамках капитального ремонта улицы заканчивает земляные работы и восстанавливает дорожное полотно. Движение на участке от улицы Бригадирской до улицы Козьмы Минина будет ограничено до 12 сентября.Как пояснили в городском департаменте дорог и благоустройства, продление закрытия движения транспорта связано с продолжительным выполнением земляных работ на участке. Завершить ремонт на участке планировалось до 29 августа, но срок окончания работ был сдвинут на 12 сентября. Сейчас подрядчик в рамках капитального ремонта улицы заканчивает земляные работы и восстанавливает дорожное полотно.По-прежнему будет изменено движение общественного транспорта. Как сообщили в департаменте транспорта, автобусные маршруты №51 «микрорайон Владимирский – станция «Пермь-1», № 57 «микрорайон Крохалева – НПО «Биомед» и №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» в прямом и обратном направлениях будут следовать по улицам Краснополянской, Пихтовой, Бригадирской, Краснополянской и далее по маршрутам следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временных остановочных пунктах по улице Краснополянской в створе с улицей Пихтовой (из города), по улице Краснополянской в створе с улицей Бригадирской (в город) и на существующих автобусных остановочных пунктах. Изменения будут действовать также до 12 сентября.Напомним, ремонт улицы Краснополянской рассчитан на два года, но основной объём работ будет выполнен в 2020 году. В ходе ремонта на участке улицы Краснополянской от улицы Уденской до разворотного кольца на улице Загарьинской будет построена ливневая канализация, переустроены все коммуникации, выполнено обустройство тротуаров, полностью заменено дорожное покрытие, оборудовано наружное освещение. Также будут заменены деревья, попадающие в зону производства работ, с последующими компенсационными посадками 303 разнолистных лип. Планируемый срок завершения всех работ – октябрь 2021 года.