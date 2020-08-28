С сентября в МФЦ жители Пермского края смогут получить бесплатные юридические консультации

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С сентября 2020 года у жителей Прикамья появится возможность получить бесплатную юридическую помощь в офисах МФЦ. Услуга будет предоставляться жителям региона при содействии ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края» и Адвокатской палаты Пермского края.«Мы считаем, что правовые консультации при МФЦ будут очень востребованы. По закону малоимущие граждане и ряд других категорий имеют право на бесплатную юридическую помощь. Данный пилотный проект очень значим для МФЦ, так как мы выходим на новый уровень и становимся не только центром оказания практически всех массовых и социально значимых услуг, но и оказываем правовую поддержку населению», — отмечает Леонид Громов, руководитель «Пермского краевого МФЦ ПГМУ».Жители Прикамья смогут получить правовые консультации в сфере жилищного, трудового, семейного законодательства, социальной защиты и пенсионного обеспечения и др. Специалисты помогут правильно составить заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера.Илья Демин, адвокат, председатель Пермского филиала Московской коллегии адвокатов «Ульпиан»: «Зачастую людям достаточно сложно разобраться в тех или иных хитросплетениях нашего законодательства. Некоторые жители региона не в состоянии оплатить консультацию юристов и адвокатов. Являясь участником государственной системы бесплатной юридической помощи в Пермском крае, мы рады сообщить, что сейчас у нас появилась возможность консультировать население на площадках МФЦ, что делает доступнее бесплатную юридическую помощь для граждан».Бесплатные юридические консультации смогут получить граждане льготных категорий по предварительной записи непосредственно в отделении МФЦ. Запись осуществляется при наличии документов, подтверждающих право на бесплатную юридическую помощь. Необходимый список документов, а также перечень льготных категорий можно уточнить по ссылке: https://pravovsem59.ru/pravovaya-pomoshch/gku-gosyurbyuro-permskogo-kraya/priem-grazhdan/sluchai-okazaniya-byup/.По мнению начальника отдела бесплатной юридической помощи «Госюрбюро Пермского края» Светланы Гурьяновой, реализация данного проекта позволит повысить правовую грамотность граждан, а бесплатные консультации станут доступнее и популярнее, т.к. центры «Мои документы» в Прикамье ежедневно посещает порядка 15 тыс. человек.График проведения бесплатных консультаций в центрах «Мои документы» будет размещен на официальном сайте МФЦ http://mfc-perm.ru/ и сайтах партнеров.Отметим, что согласно новой концепции организации деятельности многофункциональных центров «МФЦ 2.0», разработанной Минэкономразвития России, отделения «Мои документы» должны стать не просто центром оказания государственных и муниципальных услуг, но и центром защиты прав граждан.