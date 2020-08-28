Весь сентябрь пермяки смогут посмотреть праздничную программу нового фонтана

15.03 Пятница, 28 августа 2020
Пермский край: новости дня
В течение сентября фонтан в 68-м квартале эспланады будет показывать праздничную программу. Будут представлены композиции, посвященные городу Перми и 75-летию Победы.

Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, в этом году группа пермских авторов сочинила новые песни о городе. На основе музыкального альбома впоследствии был снят видеофильм и разработана программа для светомузыкального фонтана в 68-м квартале.

Почти всю музыку к альбому написал пермский композитор Никита Савостин, он же стал и автором аранжировок. В альбом также вошла и уже полюбившаяся пермякам песня «Кама моя» в исполнении Александра Смирнова. Среди исполнителей песен: Анастасия Усольцева, Мария Савостина, Ксения Висладос, Ксения и Александр Тыщики, Денис Бебчук и Геннадий Шарвашидзе. Музыку исполняет камерный оркестр «Орфей» муниципального учреждения культуры «ПермьКонцерт» под руководством Петра Юркова.

Праздничной программой, посвященной городу Перми, новый фонтан будет радовать пермяков с 1 по 30 сентября. Новые представления будут чередоваться с прежними и идти с 18:00 до 22:00, 2 раза в час.

3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, новый фонтан представит программу, посвященную 75-летию Победы. Начнется программа с минуты молчания в честь всех, кто погиб в годы войны. В программу включены любимые песни военных лет. Современную аранжировку к программе написали пермские авторы, среди которых Михаил Мазунин и Олег Фролов. Представления будут идти каждый час: в 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.

Что касается Театрального фонтана, то там в сентябре будет представлена действующая программа. Представления будут проходить с 18:00 до 22:00, 2 раза в час.

С 10:00 до 18:00 фонтаны будут работать в статическом режиме.

Обращаем внимание, что 5 и 6 сентября, а также 12 и 13 сентября фонтаны на городской эспланаде работать не будут в связи с проведением мероприятий.
© Вечерние ведомости
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