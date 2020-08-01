Дмитрий Махонин наградил волонтеров акции #МыВместе за помощь жителям Прикамья в период самоизоляции

16.52 Четверг, 27 августа 2020
Пермский край: новости дня
Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин вручил памятные медали, учрежденные президентом РФ «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе», пермским волонтерам, проявившим себя во время пандемии.

«В течение этого года много усилий направляется на борьбу с коронавирусом. В период самоизоляции особенно уязвимыми оказались люди пожилого возраста. Какие бы меры поддержки ни принимало государство, без помощи инициативных граждан оказывать адресную помощь было бы достаточно сложно. Акция #МыВместе еще раз доказала, что в Пермском крае живут неравнодушные люди, готовые от чистого сердца помочь нуждающимся и подставить плечо в трудную минуту. Для меня очень почетно вручать сегодня эти награды», – отметил Дмитрий Махонин.

Среди получивших награды – самые активные добровольцы Прикамья: руководитель молодежного волонтерского штаба Чусовского городского округа Мария Шумихина, координатор единого добровольческого центра Соликамского городского округа Анастасия Чащихина, руководитель центра добровольчества Пермского муниципального района «Твое время» Александра Голдырева, руководитель волонтерского центра Еловского муниципального района Наталья Юдина и координатор волонтерского штаба Локального центра добровольчества «Молодежный культурно-досуговый центр» г. Березники Ринат Мухарямов. Всего от Пермского края памятные медали получили 30 волонтеров.

Добровольцы штаба #МыВместе были одними из первых, кто начал оказывать разностороннюю помощь пожилым и одиноким людям в период распространения инфекции в Прикамье. В течение одной недели были развернуты 46 муниципальных волонтерских штабов. С середины марта в волонтерский корпус края вступило почти 1300 неравнодушных человек 18-55 лет. За это время добровольцы выполнили 5722 заявки на доставку продуктов и лекарств, выдали 37 тыс. бесплатных продуктовых наборов нуждающимся гражданам. В общей сложности волонтеры-медики штаба #МыВместе отработали 55 тыс. часов в 14 медицинских организациях Пермского края, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19.

Благодаря активному участию добровольцев во всероссийской донорской акций #МыВместе, приуроченной ко Всемирному дню донора, в ней приняли участие более 690 жителей Прикамья, было заготовлено 355 литров цельной донорской крови. К Дню медицинского работника волонтеры вручили подарки медикам, работающим в перепрофилированных учреждениях, а на территории Детской краевой больницы появилось граффити «Спасибо нашим героям». Кроме того, с 7 по 9 мая в рамках проекта «Вам, родные» при участии волонтеров #МыВместе на территории региона вручено около 600 подарков ветеранам ВОВ, принимавшим участие в боевых действиях.
© Вечерние ведомости

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