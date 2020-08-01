В трех территориях Пермского края появились новые спортивные объекты

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Завершилось устройство открытых спортивных площадок в Юсьвинском муниципальном округе, с. Архангельское, ул. Центральная, 20 (МБОУ «Архангельская средняя общеобразовательная школа»), пос. Юго-Камский Пермского района» по адресу: Пермский район, пос. Юго-Камский. ул. Школьная, 9 (МОУ «Юго-Камская средняя общеобразовательная школа № 1») и в Бардымском районе, с. Елпачиха, ул. М. Джалиля, 10 (МБОУ «Елпачихинская средняя общеобразовательная школа»).Уже в новом учебном году школьники смогут заниматься спортом на новых объектах, которые будут открыты для всех желающих и во внеучебное время.На всех площадках уложено прорезиненное покрытие и установлено оборудование для баскетбола, волейбола и футбола. А в Бардымском районе в с. Елпачиха новая спортивная площадка оснащена также хоккейными бортами. Зимой после заливки льда жители смогут кататься на коньках, а также заниматься юные хоккеисты.На строительство открытых спортивных площадок каждая из территорий получила по 3 млн рублей из регионального бюджета. Также средства были выделены из местных бюджетов. Всего в этом году при поддержке краевого правительства в территориях Прикамья будет обустроена 41 открытая площадка.Напомним, в Пермском крае ведется активное строительство и реконструкция спортивных объектов. На эти цели также получены 25 млн рублей из федеральной казны. В рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в 2020 году в 9 территориях края будут установлены малые спортивные комплексы ГТО. В трех муниципалитетах уже идет установка комплектов оборудования.