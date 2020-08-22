Строительство детского сада на Вышке-2 в Перми планируется завершить в ноябре

12:27 | 23.08.2020

21 августа в ходе рабочей поездки в Мотовилихинский район врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал строительство нового корпуса детского сада № 411 «Планета Здорово». В детсад смогут пойти 350 ребят.



Сейчас учреждение расположено в двух корпусах, и группы переполнены. После строительства нового корпуса дети 3-7 лет из микрорайона Вышка-2 смогут посещать садик по месту жительства, частично будут устроены и дети до 3 лет.



Заведующая детским садом Наталья Ситникова рассказала, что в новом корпусе «Планета Здорово» будут работать авторские программы и методики по формированию здорового образа жизни детей, привлечению их к массовому спорту. Здесь появятся интерактивные спортивно-оздоровительные площадки, где будут применяться IT-технологии.



Новый корпус строится по нацпроекту «Демография»; на его возведение из краевого и федерального бюджетов направлено более 277 млн руб. Подрядчик ведет монтаж инженерных сетей, утепление фасадов, устройство кровли и установку окон на втором этаже. Объект готов на 49%, сдать корпус планируется к концу года. Затем объект пройдет лицензирование и откроет свои двери для дошкольников.



Дмитрий Махонин подчеркнул, что все работы ведутся без нарушения сроков: «В ноябре подрядчик обещает садик сдать: подрядчик опытный, работы идут в графике. Благодаря таким компаниям масштабная программа по строительству детских садов в Пермском крае имеет все шансы быть реализованной. Мы со своей стороны и дальше будем следить и контролировать, как идут работы».



Всего в 2020 году в Прикамье планируется построить 17 детских садов для 3035 ребят (четыре из них уже введены в эксплуатацию). Из них 12 – в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России. Детские сады заработают в 12 муниципалитетах: Пермском районе, Перми, Краснокамске, Кудымкаре, Карьево, Березниках, Лысьве, Очере, Юрле, Косе, Тисе, д. Гаревая. Заканчиваются работы на стройплощадках двух детсадов: в п. Горный (на 120 мест) и в Лысьве (на 240 мест), садики будут сданы до 1 сентября.

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