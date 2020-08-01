Пермь: новости дня
18:13 | 21.08.2020
Дмитрий Махонин: «Для благоустройства двора мало решения властей – нужна воля и желание жителей»
Сегодня, 21 августа, в рамках рабочего выезда в Индустриальный район Перми Дмитрий Махонин осмотрел придомовую территорию многоквартирного дома по ул. Советской Армии, 37. Большой двор на 7 подъездов относится к образцовым – для его благоустройства жители разработали проект, предусматривающий создание игровой зоны для детей, спортивной – для подростков и зоны отдыха с цветниками и скамейками для старшего поколения. Начиная с 2016 года, собственники квартир поэтапно реализуют свой проект с учетом мнения и предпочтений разных возрастных групп.
«Сегодня много внимания уделяется благоустройству дворов и общественных пространств. Это очень хорошо, потому что эти объекты ближе и дороже всего жителям. Преобразования проходят, в том числе, за счет средств национального проекта «Жилье и городская среда». Но нужно понимать, что для качественного благоустройства одного решения властей мало – нужна воля и желание жителей. Двор по ул. Советской Армии, 37 – показательный. ТСЖ здесь ведет активную работу по благоустройству. Подходят к этому вопросу грамотно – разработали проект, привлекают средства нацпроекта. Сейчас задача – отремонтировать хоккейную коробку, которая примыкает к территории двора», – сказал Дмитрий Махонин.
По словам председателя правления ТСЖ «Весна» Татьяны Соловьевой, в 2018 году во дворе благодаря нацпроекту был уложен асфальт, обустроены тротуар и автомобильная парковка, установлены лавочки и урны. Параллельно за счет средств жителей были оборудованы детский игровой комплекс и спортивная площадка с уличными тренажерами. Для полного преображения придомовой территории осталось только отремонтировать хоккейную коробку, примыкающую к границе участка ТСЖ.
«Мы ею занимаемся, хотя она не в нашей собственности. Каждую зиму заливаем каток. Сейчас здесь только бортики и сетка, дети бегают по разбитому покрытию. Хотелось бы так реконструировать объект, чтобы его можно было безопасно использовать и летом. Но проблема в том, что коробка размещена на крыше подземного гаража», – рассказала она.
Как пояснил глава Перми Дмитрий Самойлов, собственники гаражных боксов беспокоятся за их кровлю, и это не дает возможности залить ее бетоном и сделать основание под современную многофункциональную спортивную площадку. Поэтому фактически город занимается только текущим ремонтом объекта.
Присутствующий на месте директор Городского спортивно-культурного комплекса Василий Кузнецов пояснил главе Прикамья, что решение для восстановления хоккейной коробки есть – можно уложить резиновое покрытие. Это позволит обустроить дополнительную зону воркаута и сделает коробку всесезонной – летом в ней можно будет играть в баскетбол и мини-футбол.
Дмитрий Махонин поручил главе Перми проработать этот вопрос, в том числе с собственниками гаражей, и выполнить комплексный ремонт плоскостного сооружения.
«Нужно активно привлекать для восстановления небольших дворовых спортплощадок частных инвесторов, они готовы вкладываться в подобные проекты. Считаю, предлагаемое решение при обустройстве таких мини-стадионов можно использовать во всех дворах, где крайне ограниченное пространство, а жители хотят заниматься спортом», – заключил Дмитрий Махонин.
По данным министерства ЖКХ Пермского края, всего в этом году в Индустриальном районе запланировано благоустройство 14 дворовых территорий, прилегающих к 26 многоквартирным домам. На 7 дворовых территориях работы полностью завершены.
Отметим, по национальному проекту «Жилье и городская среда», утвержденному президентом России Владимиром Путиным, дворовые территории ремонтируют во всех районах Перми. Применяется комплексный подход: после ремонта жители получают новые дворовые проезды, тротуары, подходы к подъездам, места отдыха и уличное освещение.
Перечень работ для каждого двора определяют сами жители в соответствии с решением общего собрания собственников. Все подрядные организации после окончания и приемки работ несут гарантийные обязательства в течение трех лет.
© «Вечерние ведомости»
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