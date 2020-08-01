Пермь: новости дня
16:50 | 21.08.2020
Старты Пермского марафона будут разведены по времени для обеспечения безопасности участников
Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, первые забеги Пермского марафона пройдут 5 сентября. Принимать в них участие будут дети до 8 лет, они побегут дистанцию в 1 км.
В 12:00 запланирован сбор участников, в 12:30 начнется разминка. В 12:45 ребят начнут запускать в стартовый накопитель, в 13:00 старт будет дан участникам с номерами от 1 до 200, спустя 15 минут на старт выйдут участники с номерами от 201 до 400. В 13:30 из стартовых ворот выбегут ребята с номерами от 401 до 600, в 13:45 – с номерами от 601 до 800. Награждение победителей и призеров пройдет на городской эспланаде в 15:00. Отметим, что на эту дистанцию выделено 800 слотов. Регистрацию прошли уже порядка 700 ребят.
6 сентября для безопасности участников старты будут также разведены по времени. Так, в 09:00 старт будет дан участникам дистанции 10 км, в 09:20 на дистанцию в 200 м выйдут участники на колясках. В 10:30 стартуют спортсмены на 21,1 км и 42,195 км. Старт участникам на 5 км будет дан в 15:00, на 3 км – в 16:00. Время торжественного открытия Пермского марафона 6 сентября будет сообщено дополнительно.
Напомним, также для безопасности участников и персонала будут соблюдаться необходимые противоэпидемические меры. Так, на входе в стартово-финишный городок будет проводиться термометрия участников, установят дезинфекторы, вход будет возможен только в средствах индивидуальной зашиты. Каждый спортсмен будет обеспечен маской, которая войдет в стартовый пакет.
Организаторы проведут тестирование персонала и волонтеров на коронавирус, им будут проводить термометрию, обеспечат средствами индивидуальной защиты. Также запланирована регулярная дезинфекция контактных поверхностей. Воду в стаканчиках заменят на бутилированную.
Регистрация на Пермский марафон продолжается. Зарегистрироваться на одну из предложенных дистанций можно здесь: https://russiarunning.com/event/PermMarathon2020.
© «Вечерние ведомости»
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