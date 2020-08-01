Пермь: новости дня
14:47 | 21.08.2020
Весной следующего года откроется крупнейший в Прикамье торгово-развлекательный центр
Первая очередь торгового центра, расположенного в Индустриальном районе на пересечении ключевых транспортных магистралей города, была открыта в декабре 2017 года. На площади 18 000 кв. м разместился гипермаркет «Леруа Мерлен».
По словам исполнительного директора компании MALLTECH Ярослава Халявина, в настоящее время общая готовность объекта составляет 70% - основная часть общестроительных работ завершена. В комплексе идут работы по внутренним инженерным сетям и отделочные работы, ведется благоустройство территории, отделке и подготовке помещений арендаторов.
ТРЦ «Планета» станет первым в Пермском крае торгово-развлекательным центром, благодаря которому в регионе появятся современные качественные торговые площади и ранее не представленные международные и российские бренды. На строящихся площадях ТРЦ будет представлен самый широкий выбор магазинов, современных зон развлечений и отдыха: продуктовый гипермаркет «Лента», многозальный кинотеатр нового поколения сети «КИНО ОККО», в который войдут залы IMAX, Dolby, lounge залы с использованием суперсовременного оборудования, детский развлекательный центр, гипермаркеты и магазины с детскими и спортивными товарами, магазины бытовой техники.
В числе множества магазинов будут как уже представленные в Перми бренды, которые посетители увидят в новых форматах и концепциях (Zara, H&M, Adidas), так и новые для Перми бренды (Reserved, Uniqlo, Hoff, Золотое Яблоко). Также в ТРЦ планируется открытие современного фудкорта на 1000 посадочных мест.
Генеральный подрядчик строительства – компания «Ренейссанс Констракшн». Общая площадь ТРЦ составит 150 тыс. кв. м.
Врио губернатора обозначил значимость для развития региона реализации подобных крупных инвестиционных проектов. «Здорово, что из-за коронавируса инвесторы не приостанавливали работы на объекте. Здесь заложен колоссальный объем инвестиций – порядка 10 млрд рублей. Здесь будет создано более 3 тысяч рабочих мест, при этом на стройке сейчас трудится порядка 1,5 тысячи человек. При этом одно рабочее место на стройке создает 6 рабочих мест в смежных отраслях. Налоговые поступления от «Планеты» составят более 250 млн рублей в год. Открытие запланировано на март-апрель следующего года, - жители, конечно, ждут этого события. Уверен, что ТРЦ будет пользоваться популярностью», - отметил Дмитрий Махонин.
Дмитрий Махонин поинтересовался размещением парковок на территории ТРЦ и благоустройством территории. Для удобства гостей проектом предусмотрен вместительный и комфортный паркинг: наземный на 2400 автомобилей и теплый подземный на 550 мест. В строительство «Планеты» и прилегающей инфраструктуры уже инвестировано порядка 10 млрд руб.
Помимо этого, порядка 1 млрд руб. инвестировано в развитие городской инфраструктуры (прокладка и увеличение мощности инженерных коммуникаций, строительство круговой развязки, благоустройство прилегающей территории и др.).
© «Вечерние ведомости»
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