Пермь: новости дня
12:54 | 21.08.2020
На пленарном заседании Думы депутаты рассмотрят изменения в текущий бюджет Перми
Основные изменения бюджетного документа касаются уменьшения доходной и расходной части бюджета в 2020 году. С учетом экономической ситуации администрация предлагает сократить доходы на 2,2 млрд рублей: внести изменения в планируемые доходы от налоговых выплат, продажи и аренды земельных участков, аренды муниципального имущества, рекламных конструкций. По 8 реализуемым объектам на 630 млн рублей предлагается перенести сроки исполнения на 2021 год, выделить дополнительные средства на реконструкцию здания Службы спасения. Следует скорректировать расходы бюджета в связи с экономией от конкурсных процедур: на 167 млн рублей в 2020 году, 500 млн рублей в 2021 году и около 312 млн рублей в 2022 году. В общей сложности расходы на 2020 год должны уменьшиться на 629 млн рублей.
Депутат Владимир Манин заметил, что перенос средств связан с объектами в 15 избирательном округе: строительство водопроводных сетей на Вышке-I, плавательного бассейна и реконструкция ул. Целинной, 15, и поинтересовался, с чем это связано. И. о. первого заместителя главы администрации города Перми, заместитель главы администрации города Перми – начальник управления капитального строительства администрации города Перми Виктор Агеев пояснил, что работы на данных объектах ведутся, и перенос финансирования никак не повлияет на сроки реализации. «На некоторых объектах работы идут к завершению, перенос не скажется на работе подрядчика. Основная цель данного решения – оптимизация кассового плана», – прокомментировал Виктор Агеев.
Депутат Евгений Глезман обратил внимание, что в планах администрации по-прежнему покупка в лизинг подвижного состава для «Пермгортранс», и попросил пояснить, чем вызвана такая необходимость. Людмила Гаджиева разъяснила, что покупка транспорта в лизинг является условием получения субсидии от Министерства транспорта РФ. «Благодаря этому решению мы получим дополнительные средства из федерального бюджета на развитие отрасли», – пояснила заместитель главы администрации города.
Владимир Манин считает, что перенос сроков работ по ряду объектов, которые возможно исполнить до конца года, не имеет смысла: «Например, оборонные предприятия города продолжают выполнять госзаказы, несмотря на санитарные ограничения, почему же муниципалитет не стремится к исполнению и контролю?» Депутат предложил пересмотреть работу администрации в чрезвычайных ситуациях и повысить требования к качеству исполнения обязательств. Коллегу поддержал депутат Владимир Молоковских: «Ошибки из раза в раз одни и те же, даже КСП это отмечает. Может, необходимо заканчивать с хроническими ошибками и повышать уровень ответственности сотрудников администрации?»
Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин подчеркнул, что работа с бюджетом требует последовательности действий и четкой концепции, принятой всеми участниками процесса. «Мы понимаем, что корректировка в нынешних условиях необходима, мы обсуждали его и не раз, но некоторые действия администрации, на мой взгляд, не способствуют продуктивной работе. Мы работаем, готовим документы, идем на уступки администрации, а по итогу получаем «сырой» документ», – прокомментировал Дмитрий Малютин.
В очередной раз депутаты обратили внимание на некачественное исполнение сотрудниками администрации поставленных задач. Депутат Владимир Молоковских считает, что таких «работников» следует призвать к ответственности. Депутат Геннадий Сторожев придерживается мнения, что наказания ничего не дадут, нужен контроль.
Председатель комитета Наталья Мельник: «Пандемия заставила иначе посмотреть на нашу деятельность. Перед нами стоят серьезные задачи, и мы должны эффективнее расходовать бюджет, чтобы не закончить год в минусе. И соглашусь с коллегами, к работе следует подходить более осознанно и не искать оправдания. Показатели исполнения инвестиционных проектов низкие и даже оценки «хорошо» не заслуживают».
Решением комитета проект будет рассмотрен на августовском заседании Думы с учетом всех правок и предложений.
© «Вечерние ведомости»
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