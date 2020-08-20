В Пермском крае зафиксировано 58 случаев коронавируса

12:45 | 21.08.2020

На 21 августа за сутки в Прикамье, по официальным данным, подтверждено 58 случаев COVID-19, общее количество инфицированных достигло 7292.



Выписан 41 человек, всего выздоровели 5129 прикамцев. Два человека умерли – причиной стал коронавирус.



В России за сутки выявлено 4870 случаев COVID-19, всего их стало 946 976.

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