Реконструкцию здания по ул. Пермской, 66 обсудили на комитете Пермской городской Думы

12:38 | 21.08.2020

Заседание провел председатель комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Сергей Богуславский, также в нем приняли участие председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, депутаты Владимир Манин, Арсен Болквадзе, Павел Фадеев, Сергей Захаров, Дмитрий Федоров, Илья Лисняк, Надежда Агишева, Ирина Горбунова, Геннадий Сторожев, представители администрации города.



Администрация внесла предложение исключить из прогнозного плана приватизации здание, находящееся на улице Пермской, 66. В здании планируется провести работы по реставрации и строительству малой сцены Пермского театра юного зрителя.



«Это правильное решение, мы сохраняем здание, крайне необходимое для строительства второй сцены, еще один из плюсов – на Пермской получится исторический квартал», - подчеркнул Алексей Грибанов.



«Действительно, очень радостно, что разрушенное старое здание наконец-то будет отреставрировано! Убедительно прошу администрацию во время разработки этого проекта активно привлекать экспертное сообщество и общественность», - отметил Илья Лисняк.



Депутаты отметили актуальность проекта и поддержали его.



И.о. начальника департамента имущественных отношений Александр Соснин доложил, что в администрацию города поступило обращение от министерства транспорта Пермского края. Министерство просит передать в собственность края дороги по ул. Трамвайной и ул. Вишерской, поскольку в рамках реализации инвестиционной программы, которая предполагает финансирование строительства автомобильной дороги-перехода улицы Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановская, эти дороги будут реконструированы и войдут в состав автомобильной дороги Строителей.



«А кто в дальнейшем будет заниматься содержанием этих дорог?» - поинтересовался Сергей Захаров.



«Содержание будет осуществляться подразделениями Пермского края, и, следовательно, те затраты, которые были запланированы городом на содержание дорог по ул. Трамвайной и ул. Вишерской, будут перераспределены между другими объектами города», - отметил Александр Соснин.

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