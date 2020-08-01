Пермь: новости дня
13:28 | 20.08.2020
В Прикамье к работе в штатном режиме переведено 1330 коек, ранее перепрофилированных под лечение COVID-19
«С 20 августа начался третий этап возвращения коечного фонда к оказанию медицинской помощи в штатном режиме, в рамках него перепрофилированы еще 275 коек. К работе в штатном режиме подготовлены койки в краевом кардиологическом диспансере, клиническом фтизиопульмонологическом медицинском центре, краевой детской клинической больнице, городской клинической больнице им. С.Н. Гринберга. Все они подготовлены для оказания специализированной медицинской помощи населению. Сейчас нам необходимо оставить так называемый «остаточный фонд» коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Это около 1800 коек по всему Пермскому краю», – рассказала министр.
С 14 августа в штатный режим работы переведены 110 коек в Пермской центральной районной больнице.
Напомним, ранее на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин поручил региональному министерству здравоохранения проработать вопрос поэтапного восстановления деятельности медицинских организаций для оказания лечебной помощи населению. Дмитрий Махонин подчеркнул, что жители региона нуждаются в возобновлении плановой госпитализации, при этом необходимо соблюдать все меры безопасности и постоянно отслеживать эпидемическую ситуацию в крае, чтобы не допустить нехватки больничных мест для лечения больных коронавирусной инфекцией.
В соответствии с поручением, региональным минздравом была разработана дорожная карта по расширению видов оказываемой медицинской помощи населению. На первом этапе в нее вошли больницы, которые в период пандемии были перепрофилированы для приема пациентов с COVID-19.
Напомним, с учетом региональных особенностей, начиная с марта, отделения для оказания медицинской помощи больным c COVID-19 были развернуты в 22 медицинских организациях в крупных населенных пунктах: Перми (12 учреждений), Осе, Краснокамске, Кизеле, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Лысьве, Кудымкаре, Соликамске, а также в Пермском районе.
© «Вечерние ведомости»
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