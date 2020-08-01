В Правила землепользования и застройки и Генеральный план города Перми могут внести изменения

13:23 | 20.08.2020

Комитет по градостроительству, планированию и регламенту Пермской городской Думы поддержал изменения параметров территории «Товарного двора». Участок расположен в районе Транссибирской железнодорожной магистрали от «тоннеля» на ул. Локомотивной до станции Пермь II. К 300-летнему юбилею города на данной территории планируется разместить деловой квартал «Пермь-сити» и жилой микрорайон. Помимо трех небоскребов в квартале также запланировано строительство концертно-спортивного комплекса вместимостью более 10,5 тыс. мест.



По предложению министерства имущества и земельных отношений Пермского края предлагается включить участок в зону обслуживания и деловой активности местного значения с параметрами высотности в 150 и 75 метров. Напомним, что проект уже рассматривался профильной комиссией в марте 2020 года, однако, так как над этой территорией проходит траектория посадки самолетов, было принято решение снизить высотность.



25 августа проект будет рассмотрен на пленарном заседании.



Также депутаты обсудят изменения в Правила землепользования и застройки. В частности, устанавливается единая территориальная зона Ц-2 в отношении земельного участка между ул. Сибирской, 53 и Революции, 28 в Свердловском районе, на ул. Писарева в Орджоникидзевском районе, нескольких участков по шоссе Космонавтов в Индустриальном районе. Кроме того, предлагается включить в зону оптовой торговли и открытых рынков участок по ул. Уинской, 2б в Мотовилихинском районе.

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