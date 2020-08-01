Депутаты примут решение по требованиям к рекламным конструкциям в Перми на пленарном заседании

13:21 | 20.08.2020

Члены комитета по городскому хозяйству Пермской городской Думы рассмотрели проект администрации по изменению порядка установки и эксплуатации рекламных конструкций. В частности, прописаны виды размещения и единые требования к их внешнему виду с учетом действующего законодательства. Изменения коснутся пилларов, рекламных щитов, сити-бордов, супербордов, суперсайтов, светодиодных экранов, городской системы ориентирования, панели-кронштейнов, флагштоков и вымпелов. Кроме того, предлагается увеличить сроки действия договоров с предпринимателями и согласование схемы размещения объектов на территории Перми. По мнению администрации, данные изменения позволят развить рекламную отрасль и создадут благоприятную, эстетическую среду для жителей краевой столицы.



Эксперты считают, что проект необходимо доработать и привести в соответствие с требованиями безопасности. Депутаты рекомендовали администрации внести поправки и представить проект на августовском пленарном заседании.



На заседании Думы также обсудят схему размещения рекламных конструкций. Депутатский корпус рассмотрит возможность включения еще 30 мест: 19 мест на частных площадках и 11 мест на муниципальной территории. Площадь информационного поля варьируется от 9,9 до 150 кв. метров. Арендатор будет обязан установить рекламную конструкцию в течение года после получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с соблюдением требований действующего законодательства.



Представитель департамента экономики и промышленной политики отметил, что места прошли согласование с уполномоченными органами и готовы к размещению современных светодиодных экранов. Аренда новых рекламных мест пополнит бюджет города в 2021 году на 2 млн рублей.



И. о. первого заместителя главы администрации города Перми, заместитель главы администрации города Перми – начальник управления капитального строительства администрации города Перми Виктор Агеев подчеркнул, что условия действующих договоров не изменятся. При поддержке Думы торги пройдут в четвертом квартале 2020 года.



«Пермь – прогрессивный и современный город. Наша задача – заботиться о его благосостоянии и внешнем виде. Вопрос рекламных конструкций мы стараемся решить с учетом мнения бизнес-сообщества и пермяков», - отметил заместитель председателя комитета Олег Афлатонов.

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