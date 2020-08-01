Члены комитета по местному самоуправлению одобрили инициативу депутатов по поддержке общественных организаций Перми

12:53 | 20.08.2020

Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов на комитете по местному самоуправлению и регламенту Пермской городской Думы выступил с предложением включить в Перечень арендаторов муниципального имущества, имеющих право на получение в 2020 году преференции в виде скидки арендной платы, Автономную некоммерческую организацию социальной поддержки инвалидов «Искусство жизни». Предприятие занимается обучением граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также помогает в поиске работы и проживания.



В ходе обсуждения члены комитета отметили, что процедуру подачи заявления на получение преференции необходимо оптимизировать в части увеличения сроков действия обращения.



Кроме того, обсуждался перечень арендаторов на 2021 год. С инициативой включить в Перечень 29 пермских организаций выступили заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, депутаты Пермской городской Думы Наталья Рослякова и Олег Бурдин. В их числе «Территория семьи», общественная организация инвалидов «Экология, здоровье, мы», пермское краевое отделение Международного историко-просветительского благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», арт-центр «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ», выставочный центр «Пермский музей кукол», «Ремесленный двор», «Гильдия мастеров Урала», пермская краевая организация Союза журналистов России.



Депутат Надежда Агишева высказала обеспокоенность количеством помещений для общественных организаций. Алексей Грибанов подчеркнул, что в настоящее время в городе порядка 140 помещений для общественных организаций, муниципалитет оказывает им поддержку, например, в части скидки по арендной плате, помогает с обеспечением охраны и коммунальными услугами. «Ситуация безусловно не идеальная, есть над чем работать, но мы не стоим на месте и развиваемся в этом направлении», – подытожил заместитель председателя Пермской городской Думы.

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