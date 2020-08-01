Пермь: новости дня
12:53 | 20.08.2020
Члены комитета по местному самоуправлению одобрили инициативу депутатов по поддержке общественных организаций Перми
В ходе обсуждения члены комитета отметили, что процедуру подачи заявления на получение преференции необходимо оптимизировать в части увеличения сроков действия обращения.
Кроме того, обсуждался перечень арендаторов на 2021 год. С инициативой включить в Перечень 29 пермских организаций выступили заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, депутаты Пермской городской Думы Наталья Рослякова и Олег Бурдин. В их числе «Территория семьи», общественная организация инвалидов «Экология, здоровье, мы», пермское краевое отделение Международного историко-просветительского благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», арт-центр «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ», выставочный центр «Пермский музей кукол», «Ремесленный двор», «Гильдия мастеров Урала», пермская краевая организация Союза журналистов России.
Депутат Надежда Агишева высказала обеспокоенность количеством помещений для общественных организаций. Алексей Грибанов подчеркнул, что в настоящее время в городе порядка 140 помещений для общественных организаций, муниципалитет оказывает им поддержку, например, в части скидки по арендной плате, помогает с обеспечением охраны и коммунальными услугами. «Ситуация безусловно не идеальная, есть над чем работать, но мы не стоим на месте и развиваемся в этом направлении», – подытожил заместитель председателя Пермской городской Думы.
© «Вечерние ведомости»
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