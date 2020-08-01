В Прикамье подтверждено еще 62 случая COVID-19

12:47 | 20.08.2020

На 20 августа за сутки, по официальным данным, в Пермском крае выявлено 62 случая коронавируса, всего их стало 7234.



Выписаны из больниц 50 человек, всего выздоровели 5088 прикамцев. Два человека умерли – причиной стал COVID-19.



В России за сутки зафиксировано 4785 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 942 106.

© «Вечерние ведомости»