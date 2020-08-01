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12:41 | 20.08.2020
Дмитрий Махонин: «Новый указ по борьбе с коронавирусом – реальный шаг возвращения к нормальной жизни»
По словам Дмитрия Махонина, принятие нового Указа свидетельствует о принципиально новом уровне работы по снижению последствий COVID-19. Дмитрий Махонин подчеркнул, что приоритетом работы оперативного штаба и краевых властей являются жизнь и здоровье людей – это высшая ценность. «Именно поэтому мы вводили порой жесткие ограничения. Сейчас, когда ситуация изменилась – коэффициент распространения инфекции снижается, – мы можем говорить о дальнейшем снятии ограничений. Новый указ по борьбе с коронавирусом – реальный шаг возвращения к нормальной жизни. При этом прошу продолжить работу в межведомственных группах по дальнейшим послаблениям: заранее проработать все риски и согласовать весь процесс с Роспотребнадзором. Плюс, продолжаем мониторить ситуацию с заболеваемостью», – обозначил Дмитрий Махонин.
По словам главного санитарного врача Пермского края Виталия Костарева, на сегодня заболеваемость в регионе составляет 275,2 на 100 тыс. населения. Это 75 место в России. «Средний темп прироста заболевших в неделю снизился до 1%», - отметил позитивную динамику Виталий Костарев. Тенденция, которая наблюдается в последние недели, это увеличение доли работающего населения в возрасте от 30 до 49 лет (35% заболевших). При этом сократилась доля старшего поколения. Фактором риска, по словам Виталия Костарева, является массовое нахождение людей с несоблюдением дистанции и масочного режима.
Напомним, отмененный в полном объеме старый Указ предусматривал «ограничительный» принцип: запрет распространился на деятельность компаний фактически всех видов деятельности, за исключением тех, которые обеспечивали жизнедеятельность людей, и стратегических предприятий. Новый Указ подразумевает иной подход: он «возвращает» к обычной деятельности практически все сферы бизнеса, за исключением ряда организаций и услуг, по которым пока действует запрет ввиду санитарно-эпидемиологической обстановки. Например, это касается детских игровых комнат, ночных клубов (дискотек).
В частности, с соблюдением правил безопасности и по решению исполнительных органов госвласти Прикамья возможно проводить мероприятия на открытых пространствах, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м (не более 400 участников одновременно), а также в закрытых помещениях – также 1 человек на 4 кв. м (не более 200 участников одновременно). Разрешается проведение официальных спортивных мероприятий с количеством болельщиков не более 20% от посадочных мест, а также мероприятий по активному и экологическому туризму (сплавы, походы).
Кроме того, с момента подписания Указа разрешается деятельность бань и саун – с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Спустя почти 5 месяцев разрешается работа фудкортов в зоне ТРК – только в режиме на вынос. Количество человек при проведении деловых, культурных, развлекательных (досуговых), спортивных, научных, общественных мероприятий увеличивается с 5 до 10 участников.
С 1 сентября, помимо работы образовательных учреждений, возобновляется деятельность театров, концертных организаций, кинотеатров (при заполняемости залов не более 50%). Им, при организации деятельности, необходимо соблюдать условия социального дистанцирования зрителей и использования всеми зрителями, находящимися в зрительном зале, средств индивидуальной защиты. При этом музеи и выставки продолжают работать при индивидуальном посещении и при условии социального дистанцирования и соблюдения масочного режима.
При этом, согласно новому Указу, ограничительные меры продолжают действовать для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. Под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы (дискотеки), детские игровые комнаты, детские развлекательные центры и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия. В последнем случае проведение отдельных событий с 1 сентября будет определяться решением оперштаба.
Стоит отметить, что до 6 сентября продолжается режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, также сохранять режим самоизоляции рекомендовано лицам с хроническими заболеваниями. При этом разрешены одиночные прогулки и прогулки в кругу семьи, индивидуальные занятия физкультурой на открытом воздухе.
Кроме того, для снижения уровня заболеваемости для граждан продолжают действовать правила по соблюдению необходимых мер безопасности: ношение масок и перчаток, социальное дистанцирование. Жителям края рекомендуется мыть руки, пользоваться антисептиками, исключить посещение мест массового скопления людей.
© «Вечерние ведомости»
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