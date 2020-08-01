Пермь: новости дня
12:35 | 20.08.2020
Пермь может взять на себя расходы по организации и проведению спортивных мероприятий
По словам председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми Сергея Сапегина, проект необходим для приведения нормативной базы в соответствие с действующим законодательством. Докладчик подчеркнул, что принятие расходного обязательства расширит календарный план спортивных мероприятий города, позволит участвовать в межрегиональных и межмуниципальных соревнованиях, и соответственно проводить мероприятия с количеством участников более 1000 человек. «Все принятые нововведения дадут толчок для развития массового спорта в городе Перми и Пермском крае и не потребуют дополнительных денежных вложений», – отметил Сергей Сапегин.
Вопрос вызвал срок действия расходного обязательства. Администрация предлагает установить обязательство на неопределенный срок, однако эксперты предлагают установить обязательство до 2023 гг. Депутат Илья Лисняк поинтересовался, почему предлагают ограничение 3 годами: «Наш город будет системно принимать участие в спортивных мероприятиях, спортивные соревнования будут проходить всегда, так почему бы не принять предложение администрации, а не поднимать этот вопрос каждые несколько лет?» Представитель Контрольно-счетной палаты пояснил, что это связано со сроками формирования бюджета и календарными планами мероприятий.
Депутат Надежда Агишева хотела узнать, будут ли учитываться мероприятия, проводимые некоммерческими организациями. Сергей Сапегин разъяснил, что в первую очередь будут учитываться мероприятия комитета по физической культуре и спорту, но если будет необходимость и мероприятия будут соответствовать критериям, то их могут включить в план. В настоящее время субсидии некоммерческим организациям предусматривается только на проведение физкультурных занятий, в случае проведения таких мероприятий администрация будет выступать соорганизатором.
Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов спросил, есть ли возможность включить в перечень мероприятий соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья: «Это бы значительно упростило процедуру организациям, чтобы каждый раз не идти на конкурс социально-значимых проектов». Председатель комитета Василий Кузнецов поддержал коллегу и рекомендовал администрации проработать этот вопрос.
Проект рассмотрят на пленарном заседании Думы.
Также члены комитета поддержали продление ряда расходных обязательств до 2023 года, такие, как выплаты за проезд в медицинские организации жителям города с хронической почечной недостаточностью, студентам и учащимся города Перми очной формы обучения, финансового обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в опасном социальном положении и проживающих в малоимущих семьях, многодетным семьям взамен земельного участка, организация перевозок учащихся из удаленных районов.
© «Вечерние ведомости»
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