Пермь: новости дня
12:31 | 20.08.2020
Комитет Пермской городской Думы по экономическому развитию обсудил вопросы, касающиеся транспортной реформы
Напомним, на январском заседании Думы депутаты рекомендовали администрации города проработать вопросы предоставления бесплатного проезда на муниципальных маршрутах учащимся 1-4 классов и пенсионерам по выходным и праздничным дням, скидки по оплате проезда на муниципальных маршрутах членам малоимущих многодетных семей. На комитете 18 августа администрация выступила с предложением перенести рассмотрение этого вопроса на 31 марта 2021 года.
Анатолий Путин сообщил, что для уточнения выпадающих доходов бюджета нужен сбор статистических данных: «Данные за первое полугодие 2020 года не корректны, поскольку и новая маршрутная сеть в полном объеме запустилась только 15 июля, и уровень пассажиропотока существенно снизился из-за пандемии. Сейчас провести корректный анализ всех данных не представляется возможным».
«Вызывает вопросы пассивная позиция администрации относительно поддержки граждан в ситуации, когда она действительно необходима. Я думаю, что можно использовать данные за прошедшие периоды и делать прогнозные расчёты на их основании», - высказала свою точку зрения Вероника Куликова.
«Людям поддержка нужна сегодня», - подытожил Арсен Болквадзе.
Депутаты не поддержали выдвинутое предложение. Срок для исполнения рекомендации перенесен на 20 октября 2020 года.
Также не раз на предыдущих комитетах поднимался вопрос о том, что было бы правильно, если бы срок действия проездного билета начинался не с момента его оплаты, а с момента первой поездки.
Анатолий Путин сообщил, что вопрос был направлен в министерство информационного развития и связи Пермского края.
«В рамках текущего контракта невозможно изменить условия и добавить такую опцию, однако, при заключении нового контракта, они готовы включить в техническое задание соответствующие доработки. Конкурс на новую закупку планируется объявить в октябре, изменения в системе, скорее всего, будут в середине следующего года», - пояснил Анатолий Путин.
Также в декабре прошлого года депутатский корпус внес предложение рассмотреть возможность включения в договор на размещение НТО права владельца на передачу прав по договору третьим лицам. Федеральным законодательством это не запрещено, есть ограничение в региональном законодательстве.
«Люди, которые выиграли торги и получили объекты, попали в сложную финансовую ситуацию. В связи с ограничительными мерами они не смогли осуществлять свою деятельность, и не имели возможности сдать в аренду или продать этот объект, но должны были вносить платежи за аренду», - отметил председатель комитета.
Члены комитета предложили администрации обратиться в министерство промышленности и торговли Пермского края с предложением внести изменения в правовые акты правительства Пермского края, регламентирующие размещение НТО, в части предоставления владельцу НТО возможности передачи или уступки прав по договору третьим лицам.
© «Вечерние ведомости»
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