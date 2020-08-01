 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

17:18 | 19.08.2020

В Перми начали работать информационно-консультационные пункты по вопросам ЖКХ

Теперь жители каждого района могут получить бесплатную консультацию о том, как создать совет многоквартирного дома и «наладить отношения» с управляющей организацией, а также узнать о последних изменениях в законодательстве. Продолжает свою работу телефон «горячей линии».

Проект реализуется департаментом ЖКХ администрации Перми совместно с автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки и развития урбанистики «Городская среда». Цель деятельности информационно-консультационных пунктов – формирование эффективного и ответственного собственника как заказчика жилищных и коммунальных услуг, защита его законных прав и интересов в сфере осуществления управления многоквартирными домами.

Во время действия ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции для пермяков работала «горячая линия» по вопросам ЖКХ и благоустройства. За 3 месяца работы специалистам поступило более 300 обращений. В основном, жители обращали внимание на вопросы некачественно предоставленных услуг обслуживающих организаций, обработки подъездов в период ограничительных мер, отключения воды и благоустройства во дворах.

Первые консультационные центры открываются на этой неделе в Орджоникидзевском, Индустриальном, Мотовилихинском районах и поселке Новые Ляды. Работать консультанты «ЖКХ Контроль» будут на площадках территориальных общественных самоуправлений и общественных центров. Жители на местах смогут не только получить консультацию по интересующему вопросу, но и ознакомиться со специализированной литературой и методическими материалами.

Кроме того, организаторы будут регулярно проводить образовательные семинары с представителями экспертного сообщества НП «ЖКХ Контроль», активистами проекта «Школа двороводов», представителями правоохранительных структур, ресурсоснабжающих организаций, администраций территориальных органов.

Продолжит свою работу телефон «горячей линии» НП «ЖКХ Контроль»: 259-11-59, по которому можно получить консультацию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а также записаться на индивидуальный прием в информационно-консультационный пункт. Прием ведут юристы в сфере ЖКХ с соблюдением всех мер индивидуальной защиты. Время работы «горячей линии»: с 08:00 до 20:00.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:51 | 19.08.2020
В свердловском МЧС появилась историческая экспозиция средств связи

17:21 | 19.08.2020
В Арамиле пропала 15-летняя девочка

17:18 | 19.08.2020
В Перми начали работать информационно-консультационные пункты по вопросам ЖКХ

17:13 | 19.08.2020
Накануне Пермского марафона будет работать «Школа спортивного волонтера»

17:05 | 19.08.2020
ФК «Урал» встретится с «Локомотивом»

17:04 | 19.08.2020
Уинский муниципальный округ выполнил план по расселению аварийного жилья в рамках нацпроекта на 70%

16:57 | 19.08.2020
Дмитрий Махонин: «140 тысяч учеников младших классов Прикамья будут обеспечены горячим питанием»

16:55 | 19.08.2020
В Большом Истоке пропали двое детей

16:54 | 19.08.2020
С 19 сентября в Перми будет временно закрыто движение трамваев по улице Уральской

16:50 | 19.08.2020
В День знаний торжественные линейки пройдут для первых и выпускных классов Пермского края

16:40 | 19.08.2020
В Екатеринбурге изменено движение девяти трамваев

16:21 | 19.08.2020
Волонтеры ищут пропавшую в Арамиле 10-летнюю девочку

15:58 | 19.08.2020
Паллиативное отделение ЦГБ №2 в Екатеринбурге возвращается к штатному режиму работы

15:32 | 19.08.2020
ХК «Автомобилист» спрятал шайбы по всему Екатеринбургу

15:04 | 19.08.2020
В Екатеринбурге пропал без вести 66-летний пенсионер

14:50 | 19.08.2020
Работники филиала АО «Транснефть – Урал» провели субботник в г. Челябинске

14:40 | 19.08.2020
Вторая половина недели в Свердловской области будет дождливой

14:21 | 19.08.2020
В Свердловской области разыскивают еще одного пенсионера пропавшего в лесу

14:08 | 19.08.2020
Сотрудники свердловского УФСБ пресекли канал незаконной миграции из Азии

14:02 | 19.08.2020
В Екатеринбурге состоится еще один суд над Денисом Гауэртом

13:39 | 19.08.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области держится на отметке 0,92

13:22 | 19.08.2020
Стало известно новое место работы бывшего пресс-секретаря УМВД по Екатеринбургу

13:18 | 19.08.2020
«ЭнергосбыТ Плюс» наградил первых победителей акции «Я плачу за тепло!» в Перми

13:05 | 19.08.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье снизился до 0,92

13:02 | 19.08.2020
За сутки скончались шесть свердловчан с коронавирусом

12:56 | 19.08.2020
В пермском микрорайоне Водники перенесут остановочные пункты

12:53 | 19.08.2020
Связисты ускорили интернет в спальных районах Екатеринбурга

12:53 | 19.08.2020
В Пермском крае выявлен 61 случай коронавируса

12:47 | 19.08.2020
Уральские врачи вылечили за сутки 73 пациента с Covid-19

12:42 | 19.08.2020
Образовательная инфраструктура Пермского края готова принять более полумиллиона ребят

12:39 | 19.08.2020
В Екатеринбурге коронавирус выявлен у 57 человек

12:31 | 19.08.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 147 человек

12:31 | 19.08.2020
В России выявили еще 4 828 случаев Covid-19

12:18 | 19.08.2020
В Екатеринбурге выступит театр «Провинциальные танцы»

11:53 | 19.08.2020
В Красноуральске из-за коронавируса опечатали магазин

11:13 | 19.08.2020
Полиция Екатеринбурга ищет виновника ДТП, сбившего ребенка

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Август      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 