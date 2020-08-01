В Перми начали работать информационно-консультационные пункты по вопросам ЖКХ

17:18 | 19.08.2020

Теперь жители каждого района могут получить бесплатную консультацию о том, как создать совет многоквартирного дома и «наладить отношения» с управляющей организацией, а также узнать о последних изменениях в законодательстве. Продолжает свою работу телефон «горячей линии».



Проект реализуется департаментом ЖКХ администрации Перми совместно с автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки и развития урбанистики «Городская среда». Цель деятельности информационно-консультационных пунктов – формирование эффективного и ответственного собственника как заказчика жилищных и коммунальных услуг, защита его законных прав и интересов в сфере осуществления управления многоквартирными домами.



Во время действия ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции для пермяков работала «горячая линия» по вопросам ЖКХ и благоустройства. За 3 месяца работы специалистам поступило более 300 обращений. В основном, жители обращали внимание на вопросы некачественно предоставленных услуг обслуживающих организаций, обработки подъездов в период ограничительных мер, отключения воды и благоустройства во дворах.



Первые консультационные центры открываются на этой неделе в Орджоникидзевском, Индустриальном, Мотовилихинском районах и поселке Новые Ляды. Работать консультанты «ЖКХ Контроль» будут на площадках территориальных общественных самоуправлений и общественных центров. Жители на местах смогут не только получить консультацию по интересующему вопросу, но и ознакомиться со специализированной литературой и методическими материалами.



Кроме того, организаторы будут регулярно проводить образовательные семинары с представителями экспертного сообщества НП «ЖКХ Контроль», активистами проекта «Школа двороводов», представителями правоохранительных структур, ресурсоснабжающих организаций, администраций территориальных органов.



Продолжит свою работу телефон «горячей линии» НП «ЖКХ Контроль»: 259-11-59, по которому можно получить консультацию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а также записаться на индивидуальный прием в информационно-консультационный пункт. Прием ведут юристы в сфере ЖКХ с соблюдением всех мер индивидуальной защиты. Время работы «горячей линии»: с 08:00 до 20:00.

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