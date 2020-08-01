Пермь: новости дня
17:04 | 19.08.2020
Уинский муниципальный округ выполнил план по расселению аварийного жилья в рамках нацпроекта на 70%
Всего на старте реализации программы, в 2019 году, в Уинском муниципальном округе было 499,9 квадратного метра аварийного жилья, к августу 2020 года расселено 350,7 квадратного метра (70%), в благоустроенные жилые помещения переехали 28 человек.
Оставшиеся 149,2 квадратного метра муниципалитет должен расселить в срок до декабря 2021 года. Таким образом, в округе будет полностью ликвидирован аварийный жилой фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года.
Отметим, во время рабочей встречи с врио губернатора Дмитрием Махониным президент страны Владимир Путин попросил держать вопрос по расселению аварийного жилья на личном контроле. Ранее на заседании правительства Пермского края Дмитрий Махонин отмечал высокие темпы расселения аварийного жилья в регионе. «В крае реализуется два проекта: национальный проект «Жилье и городская среда» и региональный проект. Они стартовали в 2019 году, и по результатам этих проектов за 6 лет необходимо ликвидировать в регионе примерно 600 тыс. кв. м аварийного жилья, тем самым улучшить жилищные условия 37,5 тыс. жителей Пермского края. Таким образом, краевые власти решат проблемы, связанные с существованием аварийного жилья, примерно на три четверти», – обозначил планы краевых властей врио губернатора.
Напомним, к концу 2021 года в 19 территориях края должен быть полностью ликвидирован аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 2017 года: в Бардымском, Большесосновском, Еловском, Карагайском, Куединском, Кунгурском, Ординском, Сивинском, Уинском и Юсьвинском муниципальных районах, в Гайнском и Кудымкарском муниципальных образованиях, в Гремячинском, Ильинском, Красновишерском, Оханском, Верещагинском городских округах, а также в Березниках и Горнозаводске.
© «Вечерние ведомости»
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