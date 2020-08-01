Дмитрий Махонин: «140 тысяч учеников младших классов Прикамья будут обеспечены горячим питанием»

16:57 | 19.08.2020

В Прикамье с начала учебного года бесплатно питаться будут почти 140 тысяч учеников младших классов. Об организации горячих обедов в школах на заседании правительства Пермского края рассказала министр образования и науки Раиса Кассина.



В текущем году на обеспечение бесплатным горячим питанием по поручению президента Владимира Путина из федерального бюджета было выделено 400 млн руб. Дополнительно на эти цели были направлены средства регионального бюджета в размере 460 млн руб., что позволило обеспечить обед с более высокой стоимостью по сравнению с той суммой, которую Российская Федерация определила как базовую – 72,6 руб.



Как отмечает Раиса Кассина, все пищеблоки школ готовы к обеспечению горячим питанием учащихся с сентября. «Школы должны обеспечить размещение детей в обеденном зале не более чем в 3 перемены. Сейчас мы с Роспотребнадзором разрабатываем типовое десятидневное меню с несколькими вариантами блюд», – акцентировала министр.



Кроме того, школы будут в индивидуальном порядке рассматривать возможность корректировки меню для детей, требующих особого питания, например, детей с аллергиями.



Врио губернатора Дмитрий Махонин подчеркнул, что краевым властям предстоит большая работа по обеспечению детей качественным питанием. Будет усилен контроль за качеством продуктов питания, условиями транспортировки и готовки блюд. Отвечать за обеспечение питанием будет учредитель школы. «Школы разные, разные муниципалитеты. Надеюсь на поддержку контрольно-надзорных органов, родителей. Будем контролировать вместе и решать вопросы максимально оперативно. Нам, краевым властям, предстоит большая работа. Важно не допустить снижения качества предоставляемого питания или различных сговоров», – обозначил задачу Дмитрий Махонин.



Дети будут обеспечены бесплатным горячим питанием до 1 сентября 2023 года.

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