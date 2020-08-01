Пермь: новости дня
16:54 | 19.08.2020
С 19 сентября в Перми будет временно закрыто движение трамваев по улице Уральской
Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, с 19 сентября до 28 ноября будет временно закрыто движение трамваев по улице Уральской на участке от улицы Пролетарской до улицы Розалии Землячки. Об изменениях движения общественного транспорта будет сообщено дополнительно.
Предстоящий ремонт трамвайных путей на улице Уральской – это логическое продолжение поэтапного обновления значимой для Мотовилихинского района и всего города развязки улиц Крупской и Уральской. В 2019 году помимо прочих работ были обновлены трамвайные пути на улице Крупской от улицы Уральской до улицы Лебедева, в этом году работы продолжились в сторону площади Дружбы. Ранее был проведен масштабный ремонт Северной дамбы с переустройством трамвайных путей, тротуаров, а также расширением проезжей части на повороте с улицы Крупской на улицу Уральскую.
Работы будут выполняться по заказу МКУ «Пермблагоустройство». Подрядчику работ поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.
© «Вечерние ведомости»
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