В День знаний торжественные линейки пройдут для первых и выпускных классов Пермского края

16:50 | 19.08.2020

В Прикамье торжественные линейки на улице пройдут для первых и выпускных классов. При этом при плохой погоде мероприятие будет перенесено в классы. Для ребят вторых-десятых классов запланированы классные часы.



Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин обозначил высокую значимость обеспечения безопасности для всех школьников Прикамья. «Безопасность в период коронавирусной инфекции должна быть на первом плане. Требования Роспотребнадзора необходимо максимально точно доносить до учителей, родителей и учеников, чтобы все их понимали и знали. Важно провести точечную работу по школам и разъяснить, как будет проходить День знаний. Сейчас я часто вижу в социальных сетях, что у людей нет понимания, как и что будет проходить. Также сразу необходимо объяснить, как будет организован утренний фильтр. Чтобы ни для кого эти условия не стали неожиданными», – поручил минобру Дмитрий Махонин.



Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Присутствие родителей на празднике возможно только с использованием средств индивидуальной защиты. «Мы знаем, насколько важен День знаний для ребят, которые идут в первый класс. Надеемся, что, несмотря на все сложности, наши 37 тысяч первоклашек запомнят этот день, и он станет для них и их родителей незабываемым», – отмечает министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

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