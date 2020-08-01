 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

12:42 | 19.08.2020

Образовательная инфраструктура Пермского края готова принять более полумиллиона ребят

Образовательные учреждения Прикамья заканчивают подготовку к началу учебного года. 1 сентября дошколят, школьников и студентов СПО примут более 2300 объектов образования. Об их предварительной готовности шла речь на заседании правительства Пермского края 19 августа.

Врио губернатора Дмитрий Махонин подчеркнул, что с 1 сентября все образовательные учреждения региона вернутся к обычному режиму работы. Времени до начала учебного года остается совсем немного, при этом особое внимание нужно уделить безопасности ребят, которые будут ходить в школу, отметил Дмитрий Махонин: «В этом году откроются 875 учреждений образования (это 2,3 тыс. зданий), в них пойдут более 550 тыс. детей. Удалось построить и сдать 5 новых детских садов, до конца года планируем сдать еще 12 садов для 2400 малышей. И рассчитываем, что в этом году достроим и передадим 5 школ, куда смогут пойти почти 4 тысячи ребят». Также к учебному году удалось оснастить новым оборудованием 100 детских садов. Такое масштабное обновление в Прикамье происходит впервые.

В крае активно ведется работа по нацпроекту «Образование», рассказал врио губернатора. Так, будет открыт 21 центр «Точка роста». Такие центры создаются на базе школ в селах и малых городах для профилизации школьников. Они будут получать дополнительные знания по техническим и гуманитарным предметам, естественным наукам. Заниматься в «Точках роста» смогут ученики из соседних школ и даже из соседних территорий. Центры позволят решить насущную задачу устранения территориальной дискриминации в части оказания образовательных услуг, отметил Дмитрий Махонин.

Особое внимание в 2020 году уделяется санитарно-эпидемиологической безопасности учеников в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Общеобразовательные учреждения установили дозаторы с антисептиками для обработки рук, приготовили запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты для персонала пищеблоков. Перед началом учебного года в помещениях проведут генеральную уборку с дезинфицирующими средствами и очистку вентиляционных систем.

С 1 сентября в детских садах, школах, колледжах и техникумах будет действовать утренний фильтр с измерением температуры; детей с признаками респираторных заболеваний изолируют в медкабинете, предупредив родителей. В учреждениях будет проводиться регулярная обработка поверхностей, дезинфекция помещений с помощью рециркуляторов, проветривание.

Перемещение учащихся по помещениям будет ограничено. Исключением станут специализированные кабинеты, лаборатории и спортзалы. Массовые мероприятия проводиться не будут. Эти меры направлены на максимальное сокращение контактов учеников из параллельных классов и групп.

Также в образовательных учреждениях прошли ремонты, противопожарные и антитеррористические мероприятия, закуплена мебель. Всего на подготовку к новому учебному году бюджет Пермского края направил более 1,6 млрд рублей; на ремонт направлено на 300 млн больше, чем обычно.

Активно закупаются новые учебники. Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина пояснила, что в этом году выделена беспрецедентная сумма на обновление материалов: «По сравнению с прошлым годом финансирование увеличено в 3 раза – 300 млн руб. Новые учебники получат все территории Пермского края, мы постарались учесть потребности образовательных учреждений. Всего в школы края уйдет более 788 тыс. экземпляров учебников».

Учебники предназначены для учащихся первых, вторых и десятых классов общеобразовательных школ и первых-шестых классов коррекционных школ.

В рамках нацпроекта «Образование» ведется и техническое переоснащение школ: 195 учебных заведений получат современную технику, на приобретение которой направлено 330,3 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:51 | 19.08.2020
В свердловском МЧС появилась историческая экспозиция средств связи

17:21 | 19.08.2020
В Арамиле пропала 15-летняя девочка

17:18 | 19.08.2020
В Перми начали работать информационно-консультационные пункты по вопросам ЖКХ

17:13 | 19.08.2020
Накануне Пермского марафона будет работать «Школа спортивного волонтера»

17:05 | 19.08.2020
ФК «Урал» встретится с «Локомотивом»

17:04 | 19.08.2020
Уинский муниципальный округ выполнил план по расселению аварийного жилья в рамках нацпроекта на 70%

16:57 | 19.08.2020
Дмитрий Махонин: «140 тысяч учеников младших классов Прикамья будут обеспечены горячим питанием»

16:55 | 19.08.2020
В Большом Истоке пропали двое детей

16:54 | 19.08.2020
С 19 сентября в Перми будет временно закрыто движение трамваев по улице Уральской

16:50 | 19.08.2020
В День знаний торжественные линейки пройдут для первых и выпускных классов Пермского края

16:40 | 19.08.2020
В Екатеринбурге изменено движение девяти трамваев

16:21 | 19.08.2020
Волонтеры ищут пропавшую в Арамиле 10-летнюю девочку

15:58 | 19.08.2020
Паллиативное отделение ЦГБ №2 в Екатеринбурге возвращается к штатному режиму работы

15:32 | 19.08.2020
ХК «Автомобилист» спрятал шайбы по всему Екатеринбургу

15:04 | 19.08.2020
В Екатеринбурге пропал без вести 66-летний пенсионер

14:50 | 19.08.2020
Работники филиала АО «Транснефть – Урал» провели субботник в г. Челябинске

14:40 | 19.08.2020
Вторая половина недели в Свердловской области будет дождливой

14:21 | 19.08.2020
В Свердловской области разыскивают еще одного пенсионера пропавшего в лесу

14:08 | 19.08.2020
Сотрудники свердловского УФСБ пресекли канал незаконной миграции из Азии

14:02 | 19.08.2020
В Екатеринбурге состоится еще один суд над Денисом Гауэртом

13:39 | 19.08.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области держится на отметке 0,92

13:22 | 19.08.2020
Стало известно новое место работы бывшего пресс-секретаря УМВД по Екатеринбургу

13:18 | 19.08.2020
«ЭнергосбыТ Плюс» наградил первых победителей акции «Я плачу за тепло!» в Перми

13:05 | 19.08.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье снизился до 0,92

13:02 | 19.08.2020
За сутки скончались шесть свердловчан с коронавирусом

12:56 | 19.08.2020
В пермском микрорайоне Водники перенесут остановочные пункты

12:53 | 19.08.2020
Связисты ускорили интернет в спальных районах Екатеринбурга

12:53 | 19.08.2020
В Пермском крае выявлен 61 случай коронавируса

12:47 | 19.08.2020
Уральские врачи вылечили за сутки 73 пациента с Covid-19

12:42 | 19.08.2020
Образовательная инфраструктура Пермского края готова принять более полумиллиона ребят

12:39 | 19.08.2020
В Екатеринбурге коронавирус выявлен у 57 человек

12:31 | 19.08.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 147 человек

12:31 | 19.08.2020
В России выявили еще 4 828 случаев Covid-19

12:18 | 19.08.2020
В Екатеринбурге выступит театр «Провинциальные танцы»

11:53 | 19.08.2020
В Красноуральске из-за коронавируса опечатали магазин

11:13 | 19.08.2020
Полиция Екатеринбурга ищет виновника ДТП, сбившего ребенка

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Август      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 