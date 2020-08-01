Образовательная инфраструктура Пермского края готова принять более полумиллиона ребят

12:42 | 19.08.2020

Образовательные учреждения Прикамья заканчивают подготовку к началу учебного года. 1 сентября дошколят, школьников и студентов СПО примут более 2300 объектов образования. Об их предварительной готовности шла речь на заседании правительства Пермского края 19 августа.



Врио губернатора Дмитрий Махонин подчеркнул, что с 1 сентября все образовательные учреждения региона вернутся к обычному режиму работы. Времени до начала учебного года остается совсем немного, при этом особое внимание нужно уделить безопасности ребят, которые будут ходить в школу, отметил Дмитрий Махонин: «В этом году откроются 875 учреждений образования (это 2,3 тыс. зданий), в них пойдут более 550 тыс. детей. Удалось построить и сдать 5 новых детских садов, до конца года планируем сдать еще 12 садов для 2400 малышей. И рассчитываем, что в этом году достроим и передадим 5 школ, куда смогут пойти почти 4 тысячи ребят». Также к учебному году удалось оснастить новым оборудованием 100 детских садов. Такое масштабное обновление в Прикамье происходит впервые.



В крае активно ведется работа по нацпроекту «Образование», рассказал врио губернатора. Так, будет открыт 21 центр «Точка роста». Такие центры создаются на базе школ в селах и малых городах для профилизации школьников. Они будут получать дополнительные знания по техническим и гуманитарным предметам, естественным наукам. Заниматься в «Точках роста» смогут ученики из соседних школ и даже из соседних территорий. Центры позволят решить насущную задачу устранения территориальной дискриминации в части оказания образовательных услуг, отметил Дмитрий Махонин.



Особое внимание в 2020 году уделяется санитарно-эпидемиологической безопасности учеников в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Общеобразовательные учреждения установили дозаторы с антисептиками для обработки рук, приготовили запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты для персонала пищеблоков. Перед началом учебного года в помещениях проведут генеральную уборку с дезинфицирующими средствами и очистку вентиляционных систем.



С 1 сентября в детских садах, школах, колледжах и техникумах будет действовать утренний фильтр с измерением температуры; детей с признаками респираторных заболеваний изолируют в медкабинете, предупредив родителей. В учреждениях будет проводиться регулярная обработка поверхностей, дезинфекция помещений с помощью рециркуляторов, проветривание.



Перемещение учащихся по помещениям будет ограничено. Исключением станут специализированные кабинеты, лаборатории и спортзалы. Массовые мероприятия проводиться не будут. Эти меры направлены на максимальное сокращение контактов учеников из параллельных классов и групп.



Также в образовательных учреждениях прошли ремонты, противопожарные и антитеррористические мероприятия, закуплена мебель. Всего на подготовку к новому учебному году бюджет Пермского края направил более 1,6 млрд рублей; на ремонт направлено на 300 млн больше, чем обычно.



Активно закупаются новые учебники. Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина пояснила, что в этом году выделена беспрецедентная сумма на обновление материалов: «По сравнению с прошлым годом финансирование увеличено в 3 раза – 300 млн руб. Новые учебники получат все территории Пермского края, мы постарались учесть потребности образовательных учреждений. Всего в школы края уйдет более 788 тыс. экземпляров учебников».



Учебники предназначены для учащихся первых, вторых и десятых классов общеобразовательных школ и первых-шестых классов коррекционных школ.



В рамках нацпроекта «Образование» ведется и техническое переоснащение школ: 195 учебных заведений получат современную технику, на приобретение которой направлено 330,3 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

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