Пермь: новости дня
12:42 | 19.08.2020
Образовательная инфраструктура Пермского края готова принять более полумиллиона ребят
Врио губернатора Дмитрий Махонин подчеркнул, что с 1 сентября все образовательные учреждения региона вернутся к обычному режиму работы. Времени до начала учебного года остается совсем немного, при этом особое внимание нужно уделить безопасности ребят, которые будут ходить в школу, отметил Дмитрий Махонин: «В этом году откроются 875 учреждений образования (это 2,3 тыс. зданий), в них пойдут более 550 тыс. детей. Удалось построить и сдать 5 новых детских садов, до конца года планируем сдать еще 12 садов для 2400 малышей. И рассчитываем, что в этом году достроим и передадим 5 школ, куда смогут пойти почти 4 тысячи ребят». Также к учебному году удалось оснастить новым оборудованием 100 детских садов. Такое масштабное обновление в Прикамье происходит впервые.
В крае активно ведется работа по нацпроекту «Образование», рассказал врио губернатора. Так, будет открыт 21 центр «Точка роста». Такие центры создаются на базе школ в селах и малых городах для профилизации школьников. Они будут получать дополнительные знания по техническим и гуманитарным предметам, естественным наукам. Заниматься в «Точках роста» смогут ученики из соседних школ и даже из соседних территорий. Центры позволят решить насущную задачу устранения территориальной дискриминации в части оказания образовательных услуг, отметил Дмитрий Махонин.
Особое внимание в 2020 году уделяется санитарно-эпидемиологической безопасности учеников в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Общеобразовательные учреждения установили дозаторы с антисептиками для обработки рук, приготовили запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты для персонала пищеблоков. Перед началом учебного года в помещениях проведут генеральную уборку с дезинфицирующими средствами и очистку вентиляционных систем.
С 1 сентября в детских садах, школах, колледжах и техникумах будет действовать утренний фильтр с измерением температуры; детей с признаками респираторных заболеваний изолируют в медкабинете, предупредив родителей. В учреждениях будет проводиться регулярная обработка поверхностей, дезинфекция помещений с помощью рециркуляторов, проветривание.
Перемещение учащихся по помещениям будет ограничено. Исключением станут специализированные кабинеты, лаборатории и спортзалы. Массовые мероприятия проводиться не будут. Эти меры направлены на максимальное сокращение контактов учеников из параллельных классов и групп.
Также в образовательных учреждениях прошли ремонты, противопожарные и антитеррористические мероприятия, закуплена мебель. Всего на подготовку к новому учебному году бюджет Пермского края направил более 1,6 млрд рублей; на ремонт направлено на 300 млн больше, чем обычно.
Активно закупаются новые учебники. Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина пояснила, что в этом году выделена беспрецедентная сумма на обновление материалов: «По сравнению с прошлым годом финансирование увеличено в 3 раза – 300 млн руб. Новые учебники получат все территории Пермского края, мы постарались учесть потребности образовательных учреждений. Всего в школы края уйдет более 788 тыс. экземпляров учебников».
Учебники предназначены для учащихся первых, вторых и десятых классов общеобразовательных школ и первых-шестых классов коррекционных школ.
В рамках нацпроекта «Образование» ведется и техническое переоснащение школ: 195 учебных заведений получат современную технику, на приобретение которой направлено 330,3 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:51 | 19.08.2020
В свердловском МЧС появилась историческая экспозиция средств связи
17:21 | 19.08.2020
В Арамиле пропала 15-летняя девочка
17:13 | 19.08.2020
Накануне Пермского марафона будет работать «Школа спортивного волонтера»
17:05 | 19.08.2020
ФК «Урал» встретится с «Локомотивом»
17:04 | 19.08.2020
Уинский муниципальный округ выполнил план по расселению аварийного жилья в рамках нацпроекта на 70%
16:57 | 19.08.2020
Дмитрий Махонин: «140 тысяч учеников младших классов Прикамья будут обеспечены горячим питанием»
16:55 | 19.08.2020
В Большом Истоке пропали двое детей
16:50 | 19.08.2020
В День знаний торжественные линейки пройдут для первых и выпускных классов Пермского края
16:40 | 19.08.2020
В Екатеринбурге изменено движение девяти трамваев
16:21 | 19.08.2020
Волонтеры ищут пропавшую в Арамиле 10-летнюю девочку
15:58 | 19.08.2020
Паллиативное отделение ЦГБ №2 в Екатеринбурге возвращается к штатному режиму работы
15:32 | 19.08.2020
ХК «Автомобилист» спрятал шайбы по всему Екатеринбургу
15:04 | 19.08.2020
В Екатеринбурге пропал без вести 66-летний пенсионер
14:40 | 19.08.2020
Вторая половина недели в Свердловской области будет дождливой
14:08 | 19.08.2020
Сотрудники свердловского УФСБ пресекли канал незаконной миграции из Азии
14:02 | 19.08.2020
В Екатеринбурге состоится еще один суд над Денисом Гауэртом
13:39 | 19.08.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области держится на отметке 0,92
13:05 | 19.08.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье снизился до 0,92
13:02 | 19.08.2020
За сутки скончались шесть свердловчан с коронавирусом
12:56 | 19.08.2020
В пермском микрорайоне Водники перенесут остановочные пункты
12:53 | 19.08.2020
Связисты ускорили интернет в спальных районах Екатеринбурга
12:53 | 19.08.2020
В Пермском крае выявлен 61 случай коронавируса
12:47 | 19.08.2020
Уральские врачи вылечили за сутки 73 пациента с Covid-19
12:42 | 19.08.2020
Образовательная инфраструктура Пермского края готова принять более полумиллиона ребят
12:39 | 19.08.2020
В Екатеринбурге коронавирус выявлен у 57 человек
12:31 | 19.08.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 147 человек
12:31 | 19.08.2020
В России выявили еще 4 828 случаев Covid-19
12:18 | 19.08.2020
В Екатеринбурге выступит театр «Провинциальные танцы»
11:53 | 19.08.2020
В Красноуральске из-за коронавируса опечатали магазин
11:13 | 19.08.2020
Полиция Екатеринбурга ищет виновника ДТП, сбившего ребенка