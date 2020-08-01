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10:49 | 19.08.2020
Александр Бастрыкин поручил региональным подразделениям СК России активизировать работу по восстановлению прав обманутых дольщиков
Анализ ситуации показывает, что подобные нарушения прав граждан где-то связаны с определенными ошибками, просчетами при строительстве. Между тем большие объемы финансовых средств, находящихся в обороте в сфере жилищного строительства, масштабное государственное финансирование этой отрасли привлекают внимание и многочисленных преступных групп. И во многих случаях имеет место совершение умышленных преступлений с целью хищения средств дольщиков. По сей день мы видим людей, пострадавших от недобросовестных застройщиков, цель которых - завладеть средствами приобретателей жилья.
В таких случаях правоохранительные органы не могут находиться в стороне, так как помощь людям, оставшимся без жилья и средств к существованию, является вопросом не только юриспруденции, но и гражданского долга.
Ряд таких проблем получает закономерное решение, к сожалению, только после вмешательства следственных органов и в ходе предварительного следствия. Примером таких долгостроев являются объекты во Всеволожском районе Ленинградской области. Некоторые из обманутых дольщиков были вынуждены обращаться на личный прием к председателю СК России, принципиальная позиция которого в вопросах восстановления нарушенных прав граждан известна. Пристальное внимание со стороны СК России к ситуации послужило толчком для изменений с отдельными долгостроями, и люди получили реальную надежду на долгожданное новоселье.
Вместе с тем известно о других таких долгостроях в Ленинградской, Липецкой, Московской областях и иных субъектах РФ. С учетом этого председатель СК России поручил руководителям территориальных подразделений СК России промониторить ситуацию в этом направлении в своих регионах и проанализировать результаты расследуемых уголовных дел о нарушениях прав участников долевого строительства. Результаты этой работы, а также причины длительного расследования таких фактов будут заслушаны в ходе отдельного совещания с участием территориальных следственных управлений СК России.
Следственный комитет намерен принять решительные меры, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону и обеспечить исполнение закона.
Вместе с тем для повышения эффективности реагирования на все факты нарушения законных прав и интересов граждан Александром Бастрыкиным принято решение о создании в его аппарате специализированного подразделения. Кроме того, для исключения формализма при рассмотрении обращений граждан и поверхностной оценки их доводов в ведомстве создано подразделение служебных проверок по жалобам, поступающим на имя главы ведомства.
Такие преобразования должны повысить оперативность и качество работы с обращениями, поступающими на имя председателя СК России, способствовать дальнейшему росту уровня доверия граждан к ведомству и другим правоохранительным органам.
© «Вечерние ведомости»
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