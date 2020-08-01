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10:49 | 19.08.2020

Александр Бастрыкин поручил региональным подразделениям СК России активизировать работу по восстановлению прав обманутых дольщиков

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин неоднократно обращал внимание на проблемы защиты прав дольщиков, которые зачастую годами по тем или иным причинам не могут получить жилье.
Анализ ситуации показывает, что подобные нарушения прав граждан где-то связаны с определенными ошибками, просчетами при строительстве. Между тем большие объемы финансовых средств, находящихся в обороте в сфере жилищного строительства, масштабное государственное финансирование этой отрасли привлекают внимание и многочисленных преступных групп. И во многих случаях имеет место совершение умышленных преступлений с целью хищения средств дольщиков. По сей день мы видим людей, пострадавших от недобросовестных застройщиков, цель которых - завладеть средствами приобретателей жилья.
В таких случаях правоохранительные органы не могут находиться в стороне, так как помощь людям, оставшимся без жилья и средств к существованию, является вопросом не только юриспруденции, но и гражданского долга.
Ряд таких проблем получает закономерное решение, к сожалению, только после вмешательства следственных органов и в ходе предварительного следствия. Примером таких долгостроев являются объекты во Всеволожском районе Ленинградской области. Некоторые из обманутых дольщиков были вынуждены обращаться на личный прием к председателю СК России, принципиальная позиция которого в вопросах восстановления нарушенных прав граждан известна. Пристальное внимание со стороны СК России к ситуации послужило толчком для изменений с отдельными долгостроями, и люди получили реальную надежду на долгожданное новоселье.
Вместе с тем известно о других таких долгостроях в Ленинградской, Липецкой, Московской областях и иных субъектах РФ. С учетом этого председатель СК России поручил руководителям территориальных подразделений СК России промониторить ситуацию в этом направлении в своих регионах и проанализировать результаты расследуемых уголовных дел о нарушениях прав участников долевого строительства. Результаты этой работы, а также причины длительного расследования таких фактов будут заслушаны в ходе отдельного совещания с участием территориальных следственных управлений СК России.
Следственный комитет намерен принять решительные меры, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону и обеспечить исполнение закона.
Вместе с тем для повышения эффективности реагирования на все факты нарушения законных прав и интересов граждан Александром Бастрыкиным принято решение о создании в его аппарате специализированного подразделения. Кроме того, для исключения формализма при рассмотрении обращений граждан и поверхностной оценки их доводов в ведомстве создано подразделение служебных проверок по жалобам, поступающим на имя главы ведомства.
Такие преобразования должны повысить оперативность и качество работы с обращениями, поступающими на имя председателя СК России, способствовать дальнейшему росту уровня доверия граждан к ведомству и другим правоохранительным органам.

© «Вечерние ведомости»

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