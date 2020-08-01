В Перми запущена «горячая линия» по началу работы школ и детских садов с 1 сентября

10:21 | 19.08.2020

По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова с 19 августа по 1 сентября городской департамент образования организует «горячую линию» по вопросам организации учебного процесса.



«Горячая линия» департамента образования администрации Перми будет посвящена началу нового учебного года и организации образовательного процесса в школах и детских садах: соблюдению противоэпидемических норм, учебе, контролю за питанием.



Специалисты общего и дополнительного образования ответят на все интересующие родителей и педагогов вопросы, дадут исчерпывающую консультацию.



«Горячая линия» будет работать с 19 августа до 1 сентября в будние дни с 09:00 до 18:00. Задать свои вопросы можно по телефону: 212-95-20.

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