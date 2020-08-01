«Пермская сетевая компания» повысит надежность теплоснабжения жителей микрорайона Садовый

10:13 | 19.08.2020

Пермская сетевая компания увеличила объемы ремонтов теплосетей в микрорайоне Садовый (Мотовилихинский район Перми). Данная мера вызвана высоким износом теплопроводов и направлена на обеспечение надежного теплоснабжения потребителей в отопительном сезоне 2020-2021 годов.



На время проведения работ продлен срок отключения горячей воды до 21 августа 2020 года. Уведомления об этом направлены в УК и ТСЖ микрорайона для своевременного информирования жителей.



Компания обращает внимание, что данные работы необходимы для бесперебойного теплоснабжения социальных объектов, а также жилых домов. Энергетики приложат максимум усилий, чтобы как можно быстрее возобновить подачу коммунального ресурса. «ПСК» приносит извинения за временные неудобства и напоминает: от качественной подготовки теплосетей зависит стабильная подача отопления и горячей воды в осенне-зимний период.

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